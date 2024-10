¿Galilea Montijo no soporta a Shanik Berman? En redes señalan que habría una relación tensa

Shanik Berman nuevamente dio de qué hablar en las redes sociales por una polémica que se cocinó luego de su aparición en el programa especial de ‘La casa de los famosos México’. Recordemos que el pasado domingo 6 de octubre se transmitió el reencuentro del team ‘Tierra’ y ‘Mar’, como parte del cierre de la segunda temporada del reality en su versión México.

La mayoría de usuarios en redes sociales estaban atentos a la supuesta reparación de Adrián Marcelo en dicha emisión. Sin embargo, el regiomontano brilló por su ausencia.

Lo anterior no fue motivo para que los demás exhabitantes disfrutaran de los reconocimientos que les dio el programa con respecto a sus actos más representativos durante su estancia en el reality.

¿Galilea Montijo tuvo un desplante con Shanik Berman en el programa especial de ‘La casa de los famosos México’?

No obstante, un momento entre Shanik Berman y Galilea Montijo causó conflicto en redes. Algunos usuarios consideraron que la conductora de ‘Hoy’ ya no “soporta” a su compañera de foro.

Esto tomó fuerza después de que en el programa antes mencionado Gali supuestamente “humilló” a Shanik. Le respondió de manera sarcástica a una petición.

“Oye Gali, les puedes decir que apaguen el aire acondicionado tantito, hace mucho frío”, dijo Shanik.

A lo que Galilea respondió de manera sarcástica:

“No, mi amor, estamos en el jardín, pídeselo a Dios. Aunque, sabes qué, estoy de acuerdo contigo, está haciendo mucho frío”. Galilea Montijo

Lo anterior causó una ola de comentarios divididos entre internautas. Algunos consideraron que la reacción de Montijo fue “hum¡.llante”, tanto que dejó ver que “ya no soporta a Shanik”, así como otros lo tomaron con humor y destacaron que la conductora así es de sarcástica con todos.

“Jajaja, se pasó la Gali, que risa”, “Ya no la aguanta”, “Galilea ya no la soporta”, “Se ve que no la soporta o le desespera”, “La humilló feo”, “Esa Gali es tremenda, no puedo con ella, me morí de la risa”, “Se las cobró Gali”, “Se nota que Gali no la aguanta mucho”, “La Gali no la soporta”, “Sí la humilló, parece que Shanik vive en otro estado”, fueron algunos comentarios.

Galilea Montijo enfurece con Shanik Berman por revelar secreto de ‘La casa de los famosos México’

Esta no es la primera vez que Galilea muestra un descontento con la colaboradora de TVNotas. Hace unos días, Shanik Berman se volvió viral en redes sociales por destapar un fuerte secreto de ‘La casa de los famosos México’. La periodista dejó al descubierto que el programa especial de ‘La casa’ era grabado.

La reacción de Galilea fue instantánea. Le pidió que no “spoileara” a los televidentes de ‘Hoy’ las sorpresas del programa especial de ‘La casa de los famosos México’.

Aunque en redes sociales manifiestan que Gali “ya no soporta” a Shanik, ninguna de las dos ha hablado acerca de una enemistas entre ellas. Así que todo son meras especulaciones.

Así fue el momento entre Galilea y Shanik Berman: