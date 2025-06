Exparticipante de La casa de los famosos enfrenta pérdida familiar: “Hice el reconocimiento del cuerpo”

El modelo, influencer y exparticipante de ‘La casa de los famosos’, Guty Carrera compartió el pasado 14 de mayo el lamentable fallecimiento de su amado abuelo a los 91 años. La noticia llegó días después de que pidiera oraciones por su salud a través de sus redes sociales.

El también exparticipante del reality ‘Guerreros’ reveló en entrevista con TVNotas que su abuelo no solo fue una figura cercana, sino como un padre para él y fue quien lo motivó a hacer deporte desde su infancia en Perú.

“Era como mi papá, él me crió. Mi mamá estaba divorciada de mi papá y yo viví con él en su casa en Perú. Me acompañaba al futbol. Hice deporte por él. Es como mi padre hasta el día de hoy. Es complicado”, dijo conmovido por la pérdida.

Puedes ver: ‘La casa de los famosos': Danilo Carrera opina sobre su primo Guty Carrera

Guty Carrera

Guty Carrera rechazó La casa de los famosos All-stars para cuidar a su abuelo: “No me lo hubiera perdonado”

El peruano también confesó que no formó parte de ‘La casa de los famosos All-stars’ para dedicarse a cuidar a su abuelo, aunque en su momento solo. Guty dijo que no iba a reaparecer en el reality por problemas familiares sin precisar cuáles: “Mi abuelo falleció hace exactamente 3 semanas y media. En un par de días se cumple un mes exacto. (Fue) muy duro. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales no acepté estar en La casa de los famosos All-stars. Ese fue el verdadero motivo. Lo comuniqué a los funcionarios del canal a los directores y productores del programa. Les dije que no podía estar ahí porque mi cabeza estaba afuera”.

Guty destacó que el fallecimiento de su abuelo ocurrió justo antes de la final del reality, lo que le confirmó que había tomado la decisión correcta al quedarse fuera del proyecto en esa ocasión: “Mira al final cómo es la vida que fallece justo antes de la final. Yo no sé qué hubiese pasado. Estoy escupiendo al cielo, pero si hubiese llegado a las instancias finales me hubiese perdido un momento que no me lo hubiera perdonado”, comentó.

Por si no lo viste: La casa de los famosos All-stars: Ellos rechazaron regresar y no serán parte del reality más polémico

El conductor y presentador, Guty Carrera tenía una relación muy cercana y amorosa con su abuelo. / Cortesía

Guty Carrera, exparticipante de La casa de los famosos acompañó a su abuelo en sus últimos momentos: “Lo rasuré, hablé con él, le puse música”

Sin detallar las causas de salud que terminaron con la vida de su abuelo, Guty Carrera compartió a TVNotas que vivió el adiós con mucha entrega y amor, acompañándolo y atendiéndolo, enfrentando también duros momentos: “Estuve en los últimos momentos, lo rasuré, hablé con él, le puse música. Hice el reconocimiento del cuerpo al final, ayudé con vestirlo y no me hubiese perdonado en la vida no estar en ese momento, así que por algo pasan las cosas y fue un momento doloroso pero ya tengo un ángel más”.

El duelo ha sido complicado por la conexión que tenían a pesar de la distancia pues la rutina entre las llamadas que compartían ha sido una ausencia difícil de sobrellevar y mencionó cómo lo enfrenta: “Hay ratos que puedes estar feliz pero llega un punto que dices ‘ay, no’. Por más que yo no viva en Perú hace mucho tiempo, siempre había mucha comunicación y era todo el tiempo: ‘¿cómo está mi abuelo?’ Él preguntaba por mí y siempre hablábamos por teléfono. Ahora ya no tener esa llamada sí duele”.

Abuelo de Guty Carrera / Cortesía

Guty Carrera habla sin filtros de los participantes de La casa de los famosos All-stars: “No me pagan por defender a nadie”

Tras el final de la temporada ‘All-stars’ del famoso reality de Telemundo del que se coronó como campeón Caramelo, Guty nos confesó que los participantes no fueron del todo reales: “Siento que la gente no fue a matar, ahora lo puedo decir libremente porque ya terminó el show y no lo podía decir como panelista. Yo no le tengo miedo a la verdad, hoy en día no me pagan por defender a nadie, no soy abogado de nadie y en esta ‘Casa de los famosos’ la gente fue a defenderse y yo sé que afuera muchos de ellos son diferentes. Hay cosas que no me gustaron”.

“Me gustó lo de Caramelo, tenemos un justo ganador, lo hizo excelentemente bien. Me han contado que él es así fuera de cámaras entonces me rectifico y vuelvo a decir que es un justo ganador, él se mostró como es. Creo que los demás fueron a cubrirse demasiado las espaldas, fueron con una armadura gigante y no se mostraron tal cuales eran. Algunos otros abandonaron, otros no jugaron como tenían que jugar, muy pocos de ellos fueron estratégicos y Caramelo cumplió, Luca también lo hizo muy bien, creo que Rey Grupero dentro de todo llegó a un buen lugar”, finalizó.

Mira: Exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ confirmarían romance: “Lo que se ve no se pregunta”