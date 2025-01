Exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ confirmarían romance: “Lo que se ve no se pregunta”

‘La casa de los famosos All-stars’ se estrenará el próximo 4 de febrero y algunos participantes de las ediciones pasadas han dado mucho de qué hablar últimamente. Si bien, la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, en la cual se coronó Maripily Rivera como la gran ganadora, también fue una de las más polémicas. Esto por los conflictos entre algunos participantes con Lupillo Rivera.

Eso no es todo, también hubo algunos triángulos amorosos y fuertes rumores de que algunos participantes podrían sostener un noviazgo después del reality, tal como sucedió como Alana Lliteras y Guty Carrera. ¿Ya son novios?

Alana Lliteras confirma noviazgo ¿con Guty Carrera, ex de Brenda Zambrano?

Recordemos que, durante su estancia en ‘La casa de los famosos’, tanto Guty como Alana expresaron sentirse atraídos el uno por el otro. Sin embargo, dentro del reality, solo se les vio como buenos amigos y aliados en su estrategia para seguir en la competencia.

Tras salir de ‘La casa’, ambos fueron captados muy cariñosos en la fiesta de ‘la Melaza’ en Nueva York, pero ninguno de los dos confirmó una relación de pareja.

Ahora, la también ganadora de ‘MasterChef celebrity’ sorprendió al público con la fuerte revelación que hizo en torno a su estatus sentimental. Aunque no mencionó el nombre de Guty Carrera, sí reveló que ya tiene novio.

En una entrevista para el canal ‘AJA’, las conductoras del programa le preguntaron a Alana si se dio una nueva oportunidad en el amor y ella respondió:

“Es que yo creo que todos lo saben, nada más es como que no se dice, pero todo el mundo lo sabe (que estoy con Guty). Lo que se ve no se pregunta. Como que poco a poco se ha abierto un poquito al respecto de. Sin embargo, tampoco es algo… Ya lo sabe la gente, para qué preguntan”. Alana Lliteras

Aunque Alana subrayó que sí está de pareja, también destacó que quiere mantener su relación lejos del ojo público, pese a que en redes sociales es más que evidente su romántica interacción con Guty.

¿Qué dijo Alana Lliteras sobre su actual noviazgo?

Por otro lado, Lliteras indicó que su nueva relación no hará que pierda su independencia como mujer. Mencionó que es mejor no “aislarse”, para que su noviazgo no se torne tóxico.

“El hecho de que yo esté en una relación no significa que yo deje de ver a mis amigos. Creo que la independencia dentro de una relación es superimportante porque si te la pasas simplemente con tu pareja y de pronto te aíslas y dejas de ver a tus amigos y dejas de hacer tus cosas, llega un punto en donde la relación puede empezar a ser un tantito tóxica. Siempre he dicho que para que algo sea duradero tiene que haber algo sano, también tener tu tiempo”. Alana Lliteras

Al momento, Carrera no se ha pronunciado con respecto a su supuesto noviazgo con la chef. En redes consideran que no quieren hacer público su romance por la ex de Guty, Brenda Zambrano, con quien culminó su relación en malos términos.