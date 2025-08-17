Exhabitante de La casa de los famosos denuncia terrible estafa tras el reality: “Me robaron”

Alana Lliteras reveló que fue estafada durante el proceso de creación de su joyería: “Comencé con una maquiladora en Guadalajara. Sin embargo, me robaron”.

La exinquilina de La casa de los famosos, Alana Lliteras, ha decidido dejar en pausa el mundo de los realities para emprender un negocio de joyería. Explicó cómo ha logrado combinar su pasión por la cocina, la joyería y la química.

Alana Lliteras estuvo en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué dijo Alana Lliteras, exhabitante de La casa de los famosos, sobre crear una joyería?

“La idea nació hace algunos años. Siempre me ha gustado dejar parte de mi esencia en los proyectos en los que he estado. Cuando estuve en la cocina de Top chef VIP, mis platillos eran deseables, con un toque molecular. Me encanta la química, la física y las matemáticas. Un día pensé: '¿Cómo puedo plasmar mi gusto por la química que no sea en la cocina?’. Me di cuenta de que me fascina arreglarme, maquillarme y ponerme un lindo accesorio minimalista. Por eso decidí transformar todo eso en joyería. ‘Clavel’ está hecho para compartir amor, y el nombre lo puse en honor a mi abuelito”.

“Inicialmente son tres collares. El primer modelo se llama Oxitocina, que representa el amor y la química cerebral de sentirte enamorado. El segundo es Serotonina , la hormona de la felicidad y la que regula el bienestar. Finalmente, está Dopamina , la hormona de la adrenalina, que activa la energía de los deportistas”.

Su oficina es su comedor y ella misma empaca sus pedidos / Francisco Mancera y cortesía de la artista

¿Qué dijo Alana Lliteras sobre la estafa que sufrió previo al lanzamiento de su emprendimiento?

Alana Lliteras, menciona que: “Ha sido un proceso largo y complicado. Los maquiladores que me hacen la plata están en Turquía; de ahí, los envían a Panamá y luego a México. Hago envíos gratuitos a toda la República ya Estados Unidos”.

“La verdad, no todo ha sido tan maravilloso. Al principio quería que mis productos se produjeran en México. Comencé con una maquiladora en Guadalajara y aparentemente todo pintaba bien. Sin embargo, me estafaron y me robaron dinero, lo que me retrasó muchísimo. Tenía planeado lanzar en febrero de este año y terminé haciendo en junio. Esta persona creyó que me podía ver la cara de tonta y, cuando la pregunta, se quedó sin respuesta. Por ejemplo, le pedí que me diera el precio por gramo de plata y nunca me lo dio. La calidad era baja y me quería cobrar bastante dinero. Entonces decidí no seguir trabajando con esta persona, y no me quiso regresar el anticipo”.

“Preferí perder ese dinero antes que trabajar con alguien que no me daba lo que buscaba. Encontré a unos chavos en Turquía y, a partir de ahí, me ha ido muy bien. No me puedo quedar”.

Por el momento Alana Lliteras solo vende 3 curiosos modelos inspirados en la química / Francisco Mancera y cortesía de la artista

¿Cómo planeó Alana Lliteras emprender en su marca de joyería ‘Clavel’?

Alana Lliteras dijo: “Yo solita diseñé mi marca. Investigué los colores, el logo y el empaquetado. También busqué proveedores de cajas, stickers y tarjetitas. Tuve que aprender a hacer todo. En un día hice el diseño de la página web. También me encargo de armar las cajitas de la marca, colocar el collar, un pañuelo para limpiar la plata, una tarjeta con los cuidados de la joya y otra con una breve explicación de la pieza adquirida. Al final, cierro la caja con una pegatina de la marca”.

“No es fácil emprender y menos cuando eres la única involucrada. Sin embargo, no hay pretextos. Es un proceso largo: primero es la inversión, después vender poco a poco para recuperar y finalmente obtener ganancias. Es un negocio rentable”, concluyó.

Alana Lliteras diseña sus propios collares / Francisco Mancera y cortesía de la artista

¿Quién es Alana Lliteras y cuál es su trayectoria en realities?

Alana Lliteras se dio a conocer en 2016 cuando participó en MasterChef Junior México

También ha participado en Top chef VIP 2 (2023, ganadora), La casa de los famosos 4 de Telemundo (2024) y Las estrellas bailan en Hoy (2024).

En 2023 lanzó el tema musical Enana blanca.

Fue conductora del programa Venga la alegría, fin de semana (2022).

Actualmente cuenta con 537 mil seguidores en Instagram, 1.3 millones en TikTok, 121 mil en Facebook y 30 mil en X.

