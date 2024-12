Alana y la Divaza hablan de su expulsión de LEBEH y revelan su favorito para ganar

Este viernes llega a su final el exitoso reality “Las estrellas bailan en Hoy” en una de sus temporadas más competidas. Los últimos eliminados este pasado viernes fueron Alana Lliteras y la Divaza, con quienes TVNotas platicó sobre su expulsión.

Alana nos dijo: “Es una oportunidad que agradezco enormemente, es la primera vez que trabajo con Televisa y ha sido un trato súper cálido en producción, la gente que está detrás de cámaras, y fue un gran crecimiento y aprendizaje. Me divertí, me lo gocé completamente y estoy muy feliz de haber llegado hasta este punto, bastante lejos, una semana antes de la final gracias al apoyo del público”.

La Divaza asegura que llegaron más lejos de lo que pensaban

La Divaza señaló: “Estoy demasiado triste, pero son cosas que pasan. Estábamos muy emocionados. Llegamos mucho más lejos de lo que pensamos. Cuando estábamos por la semana 6 o 7 dijimos ‘¿será que ya nos van a eliminar?’, pero felices de la oportunidad que nos dieron. Nos vamos renovadas y llenas de energía con más sabor”.

Sobre las calificaciones de los jueces, comentó: “Eran justas porque esta temporada el talento ha sido muy bueno y espectacular. Nunca se había visto tanta gente con esta habilidad”.

La Divaza y Rodrigo Romeh: Una colaboración inesperada

Hace unos días, La Divaza bailó con Rodrigo Romeh, su excompañero de “La casa de los famosos” de Telemundo, y encendieron las redes sociales. “Me sentí muy lindo. Tenía mucho tiempo que no lo veía. Cada quien había agarrado su camino, pero me encantó porque me había dicho que él iba a estar para mí en los momentos que yo lo necesitara, y lo demostró. Lo quiero mucho. Yo no tenía con quién bailar en esta dinámica de personalidades invitadas y fue de último momento que se concretó”.

La Divaza añadió: “Yo no soy bailarín, pero me propuse ver hasta dónde llegaba y creo que desarrollé mis habilidades muy bien. No es lo mismo como empecé que me sabía tres pasos de TikTok a ahora que ya sé bajar, cargar, subir. Aprendí de géneros que ni sabía que existían”.

Alana y su futuro en Televisa

Alana nos habló más de su entrada a Televisa: “La productora Andrea Rodríguez me dejó un muy buen sabor de boca y espero seguir trabajando con Televisa más adelante. Me gustaría hacer una telenovela. Yo estudié la carrera de Artes Escénicas por un tiempo, pero no la ejercí porque estuve en otros proyectos conduciendo o en realities. Sin embargo, estoy en un momento de mi carrera que creo que me encantaría probar eso que me hace falta, experimentar, y es una de mis metas para el 2025”.

Y nos reveló sus favoritos para ganar: “Imanol y Sandra Itzel bailan hermoso. Tienen una conexión increíble y son personas lindas de corazón”.

La Divaza señaló: “En la etapa de boomerang me tocó con Nicole Chávez y me enseñó muchas cosas y con ella realicé uno de mis mejores bailes”.

Finalmente, Alana nos dijo que está saliendo con alguien pero aún desea reservarse el nombre de ese galán, mientras que la Divaza también está en el proceso de que la quieren conquistar pero aún no ha dado el brazo a torcer.