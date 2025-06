‘La Divaza’ enfrenta nueva pena tras la muerte de su madre: “Mi mami no hubiese querido esto”

Pedro Luis João Figueira Álvarez, mayormente conocido como ‘la Divaza’, sufrió la lastimosa muerte de su mamá, Kenya Álvarez, tras una larga lucha en contra del cáncer. El pasado 2 de mayo del 2025, ‘la Divaza’ se mostró destrozado que su madre murió. Él la acompañó en todo momento y no se apartó de su lado.

Ahora, a casi un mes y medio del deceso de Kenya, el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ enfrenta una nueva pena. ¿Qué le pasó?

La divaza sufrió un accidente tras la muerte de su mamá / IG: @ladivaza

¿Qué le pasó a ‘la Divaza’? ¿Por qué reapareció con golpes en la cara?

‘La Divaza’ no logró darle el último adiós a su mamá en Venezuela. Esto, por las amenazas que recibió por criticar el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, causó controversia al reaparecer con golpes en el rostro. ¿Se lastimó él mismo?

A través de su cuenta de Instagram, Pedro anunció que vivió un desagradable episodio en su salud física. Tal parece que sufrió un accidente que lo dejó asustado y confuso. En la imágenes que publicó se le puede ver con hielo postrado en su frente, en la cual escribió: “Mi mami no hubiese querido esto”.

Por otro lado, posteó en sus historias otra fotografía en la que mostró el golpe que sufrió en la mejilla, en el cual expresó:

“No me acuerdo de nada. Solo me dicen que me caí de frente. Solo me acuerdo de la gente ayudándome a levantar”, comentó.

Como era natural, estas fotos no pasaron desapercibidas por nadie. Incluso, algunos usuarios consideraron que, por el dolor de la partida de su mamá, el creador de contenido pudo haber intentado acabar con su vida.



Así se mostró ‘la Divaza':

¿Cuál es el estado de salud de ‘la Divaza’ este miércoles 11 de junio?

Al momento, ‘la Divaza’ no ha dado más detalles sobre el motivo que lo llevó a estar lastimado físicamente, tampoco si sus golpes son de gravedad, o si tuvo que ir al hospital.

Sin embargo, sus seguidores esperan que se encuentre mucho mejor y le externaron todo su apoyo para que pueda superar el duelo por la muerte de su mamá, Kenya Álvarez.

Hace unos días, el influencer le dedicó a su madre un bonito video en el que relató cómo se ha sentido desde su partida. Mencionó que le hará un homenaje en su canal de YouTube, “tal como ella se merece”.

“Ya pasaron tres semanas desde la muerte de mi mamá. Ya mis amigos no me mandan mensajes. Salgo a la calle y no es algo que yo vaya a poder olvidar… Todos los días le hablo… Ella fue una parte muy importante de este canal y por eso quiero darle una despedida como ella se merece”, concluyó.

Así lo dijo ‘la Divaza':