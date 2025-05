La razón por la que la Divaza no podrá darle el último adiós a su mamá ¿Amenazado en Venezuela?

La Divaza compartió la desgarradora noticia del fallecimiento de su madre, Kenya Álvarez a los 57 años, esta mañana a través de un emotivo video que conmovió a sus seguidores. En él, reveló que su mamá había regresado a Caracas tan solo un día antes de morir, tras una larga lucha contra el cáncer de mama. La causa de su muerte fue una infección que complicó su estado de salud.

La señora Kenya recibió parte de su tratamiento oncológico en Venezuela, pero debido a la escasez de medicamentos, su hijo decidió llevarla a la Ciudad de México, donde ambos residían. Posteriormente, se trasladaron a Lisboa, Portugal, para acceder a un sistema de salud más completo, ya que ella tenía nacionalidad portuguesa. Pese a sus esfuerzos, su salud se deterioró, y tras su regreso a Venezuela, falleció repentinamente.

Lo que más rompió el corazón de la Divaza es que no pudo viajar a Caracas para estar con su mamá en sus últimos momentos, ni participar en su cremación. Aunque muchos pensaron que se trataba de un problema de logística o vuelos, la razón detrás de su ausencia es mucho más delicada y preocupante.

La Divaza dio a conocer que su mamá falleció este viernes. / Instagram

¿Por qué la Divaza no puede regresar a Venezuela?

La razón por la que la Divaza no pudo despedirse de su madre tiene tintes políticos y personales. El influencer aseguró haber recibido amenazas directas por sus constantes críticas al régimen de Nicolás Maduro.

“Me advirtieron ayer que, por todo lo que estaba diciendo, mas nunca iba a poder entrar a Venezuela”, denunció en agosto de 2024 a través de un tuit que generó gran revuelo.

Desde hace años, el influencer ha sido una de las voces más visibles en redes sociales al denunciar la crisis que vive Venezuela. Sus opiniones no pasaron desapercibidas, y de acuerdo con sus propias palabras, esto le costó el derecho a regresar a su país natal. Aunque no especificó quién o quiénes le lanzaron esas advertencias, dejó en claro que se trató de un mensaje lo suficientemente serio como para frenar cualquier intento de volver.

El exintegrante de La casa de los famosos 4 de Telemundo no es el único que ha sufrido este tipo de represalias. Según El diario de Nueva York, muchos artistas venezolanos prefieren no opinar públicamente sobre la situación política por temor a represalias. No obstante, la Divaza decidió no guardar silencio, lo que lo colocó en el radar de las autoridades.

La Divaza en el foro de La casa de los famosos / X: @mryeudi

¿Podrá la Divaza regresar algún día a Venezuela?

Aunque el influencer ha tratado de mantener una imagen alegre y energética en sus contenidos, en este episodio dejó ver su lado más vulnerable. En su video confesó que está devastado por no haber podido estar con su madre en ese momento tan crítico.

“Solo me acuerdo del último abrazo que le di. Nos tocó despedirnos porque ella quería irse para Venezuela, pero ustedes saben que yo no puedo ir a Venezuela; mi hermana la va a cremar allá” La Divaza

El influencer no dio más detalles sobre su situación y tampoco aseguro querer ir a su país pese a las advertencias. En redes, por lo tanto, los mensajes de consolación siguen llegando a casi cinco horas de haber anunciado la fatal noticia de su madre.

Así confirmó que no podía viajar a Venezuela a despedir a su madre: