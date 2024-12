La Divaza lucha por la vida de su madre; necesita tratamiento contra el cáncer de mama en España

Aunque generalmente lo vemos con su actitud divertida y desparpajada, la Divaza atraviesa momentos difíciles en su vida. Ha declarado que su mamá, Kenya Álvarez, conocida como ‘Queen Mamaza’, padece desde finales de 2023 un cáncer de mama metaplásico escamoso especial. Un subtipo raro y agresivo de cáncer que afecta a menos del 1% de los casos de este mal.

La señora ha sido intervenida en cuatro ocasiones. La más reciente, hace apenas unas semanas. La “Divaza” dijo a TVNotas: “Ha sido difícil. Mi mamá está luchando, y todos también porque su cáncer es muy agresivo. Ella se lo opera, pero le vuelve a salir. Se le reproduce y tiene que estárselo quitando. Ahora con su cuarta operación esperamos que cicatrice”.

Sin embargo, la última intervención en el seno izquierdo no fue esperanzadora: “En las últimas fotos que me pasó no se ve muy bien. Era como un hueco y esperaba que se le cerraran los puntos. Es una situación delicada. Vive entre Venezuela y México, y estos días vendrá a México a pasar la Navidad conmigo”.

Checa: Alana y la Divaza hablan de su expulsión de LEBEH y revelan su favorito para ganar

Redes Sociales

La mamá de ‘la Divaza’, Kenya Álvarez, conocida como ‘Queen mamaza’ padece cáncer de mama muy agresivo

Hace unas semanas se abrió una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para afrontar los elevados costos del tratamiento. La “Divaza” señaló: “Sus quimioterapias son muy caras. Mi mamá no tiene seguro. El medicamento es muy costoso. Vale como 80 mil pesos cada inyección y necesita 28 dosis. Tampoco es fácil encontrar el medicamento. Esto sería para cuando se le cicatrice la herida y tiene que ser rápido. Antes de que el tumor le vuelva a salir y crezca”.

Por desgracia, la gente no lo ha apoyado lo suficiente: “No se ha reunido tanto. Es una suma muy grande. Lo que se necesita son 2 millones y medio de pesos y sólo se han recaudado 59 mil pesos. Confío en que Dios proveerá".

Y eso que han tomado medidas extremas: “Mi mamá fue a Venezuela a vender un departamento, pero no le generó mucho dinero porque las propiedades no cuestan tanto. Entre lo que vendió y las donaciones son como 20 mil dólares (400 mil pesos)”.

La “Divaza” está tan desesperado por salvar la vida de su mamá que ha pensado en dar un siguiente paso y nos lo compartió: “Acaba de sacar la nacionalidad europea y vamos a ver si en España se puede conseguir. Se tiene que registrar como paciente nueva y que allá la puedan tratar”.

Hasta hace unos días la “Divaza” concursó en Las estrellas bailan en Hoy, a pesar del dolor: “Cuando acepté el proyecto me propuse echarle todas las ganas. Ha sido difícil porque al principio a ella le tuvieron que extirpar el seno. Yo tengo la mentalidad de que va a salir de esto. Si llega a ser el caso de que Dios no lo quiera, (quiero) disfrutar cada momento que tengo con ella”, finalizó.

Mira: Las estrellas bailan en Hoy: La Divaza tendrá una nueva compañera, ¿Alana Lliteras deja el show?

Redes Sociales

¿Cómo es el cáncer que enfrenta la mamá de la Divaza?

De acuerdo con la información que la señora Kenya ha dado en la plataforma GoFundMe y a la página MayoClinic, ella padece un cáncer de mama metaplásico escamoso especial, un subtipo raro y agresivo de cáncer que afecta a menos del 1% de los casos de mama.

Este tipo de tumor incluye células escamosas anormales que no son comunes en el tejido mamario, lo que lo hace difícil de diagnosticar y tratar. Además, tiene una alta tasa de mutación y resistencia a tratamientos convencionales como quimioterapia estándar. Su tratamiento puede incluir radioterapia, quimioterapias avanzadas y terapias dirigidas como Ado-trastuzumab emtansine.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas! y búscanos en tu plataforma favorita de pódcast.

Te puede interesar: LEBEH: la Divaza baila junto a Dania Méndez y, ¿Alana Lliteras sale del reality show?