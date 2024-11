Las estrellas bailan en Hoy: La Divaza tendrá una nueva compañera, ¿Alana Lliteras deja el show?

Hace unos días, Alana Lliteras sufrió una fuerte lesión durante los ensayos de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, por lo que ‘la Divaza’, quien es su compañero de baile en el reality, ha estado solo en la pista.

De acuerdo con la joven, se torció el tobillo después de haber pisado su propio pie con su tacón, provocándole un traumatismo con posible esguince en dos dedos del pie. Por recomendación médica, deberá estar en reposo absoluto durante una semana para recuperarse por completo.

“Se me torció el tobillo y me pisé con mi propio tacón. Así, con fuerza, porque venía bailando con energía. Me dolió horrible. Ahorita no puedo apoyar el pie. Me dan una semana, pero yo espero antes (poder recuperarme)”, explicó ante las cámaras de ‘Hoy’.

Alana Lliteras y ‘la Divaza’ / Hoy

‘La Divaza’ aseguró que se esforzaría el doble en nombre de Alana Lliteras

Por supuesto, ‘La Divaza’ se solidarizó con su pareja de baile y, si bien admitió tener miedo de “enfrentar” a los jueces solo, aseguró que lo daría todo para evitar la eliminación.

“Con los pies rotos, las manos rotas, pero vamos a seguir hasta que el cuerpo nos alcance. A dar la cara por el equipo”, expresó.

Si bien Alana sostuvo que regresaría tras recuperarse, Martha Figueroa dejó ver que la lesión de la joven, aparentemente, es más seria de lo que se piensa, pues ya se estaba contemplando conseguirle otra compañera al influencer.

“Alana sigue lesionada. Entonces, el misterio es quién va a ser la celebridad que apoye a ‘la Divaza’ con el baile. Toda la semana no va a poder estar con él. Entonces, ¿quién será?”, contó la presentadora.

No sabemos si @alanalliterass ya esté lista para bailar esta semana…

¿Con quién les gustaría que @ladivaza bailara en esta semana? #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/RrLK6wUtKv — Programa Hoy (@programa_hoy) November 11, 2024

Confirman que ‘la Divaza’ tendrá una nueva compañera

A través de redes sociales, el programa ‘Hoy’ dio a conocer que el próximo 14 de octubre de noviembre revelará quién será la nueva compañera de ‘la Divaza’.

Hoy “@ladivaza ya tiene una pareja de baile para mañana, ¿ya saben quién es? #LasEstrellasBailanEnHoy”

Si bien no revelaron quién sería su nueva pareja o si será de manera permanente, muchos internautas comenzaron especular quién podría. La gran mayoría espera que sea alguna exparticipante como Daniela Aedo o Dania Méndez.

.@ladivaza ya tiene una pareja de baile para mañana😱🔥 ¿ya saben quién es? #LasEstrellasBailanEnHoy — Programa Hoy (@programa_hoy) November 13, 2024

¿Qué parejas quedan en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Tras la eliminación de Daniela Aedo y Pepe Valdivieso, quedaron 9 parejas en búsqueda del ansiado primer lugar. Estos son los participantes que aún siguen en la competencia:

Mariana y Jorge Anzaldo

Diego Herrera e Ivanna

Nacho Casano y Daniela Fainus

Juan Solo y Nicky Chávez

Jonathan Becerra y Kim Shantal

Alana Lliteras y la Divaza

Caeli y Aristeo Cázares

Imanol y Sandra Itzel

Paola Durante y José Luis

