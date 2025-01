La Divaza’ conmueve al anunciar el estado de salud de su madre que lucha contra el cáncer en hospital

Pedro Figueira, mejor conocido como la ‘Divaza’, enfrenta un momento crítico, tras el ingreso al hospital de su madre debido a un intenso dolor.

El popular creador de contenido venezolano, que ganó notoriedad por su participación en la cuarta temporada del exitoso reality show ‘La casa de los famosos’, compartió este lunes con sus seguidores que su madre fue internada de urgencia el pasado domingo.

“El diablo no pudo alcanzarme, entonces me está haciendo ver a mi mami luchar por su vida en un hospital y no poder hacer nada”, escribió en sus historias de Instagram, dejando ver su profunda preocupación.

En TikTok, Pedro solicitó oraciones para su madre: “Por favor oren por mi mami, la tuve que traer a urgencias. Está internada en el hospital por control de dolor (tiene cáncer) y bueno... les estaremos informando”. Estas palabras conmovieron a su comunidad de seguidores, quienes no tardaron en responder con mensajes de ánimo.

Más tarde, el influencer detalló el estado de salud de su madre: “La ingresamos a urgencias ayer a las 7:00 pm. Ahora ya tiene menos dolor (ni la morfina la calmaba, tuvieron que traer a un doctor del dolor), pero todavía no sabemos a qué se debe. Le hicieron tomografía y le tienen que hacer PET. Perdón por no publicar nada más de lo que estaba pasando en el país (Venezuela) pero tengo que estar pendiente de esto por ahora”.

Además, confirmó que su madre deberá permanecer hospitalizada al menos tres días para controlar el dolor y continuar con los estudios médicos necesarios. Aunque no ofreció más detalles, se sabe que su madre fue diagnosticada con cáncer a finales de 2023, justo antes de que Pedro ingresara al reality show que lo consolidó aún más como figura pública.

Mamá de la ‘Divaza’ tiene cáncer, pero no pierde la fe ni el optimismo

A través de sus redes sociales, Pedro también mostró su agradecimiento por el apoyo recibido, compartiendo una imagen de su madre acompañada del mensaje “mi guerrera”. En otra publicación, extendió una invitación a quienes deseen colaborar económicamente para el tratamiento, compartiendo el enlace de la recaudación de fondos: “Si tienen la oportunidad, cualquier cosa cuenta”.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la madre del influencer ya había iniciado una campaña en una conocida plataforma para reunir fondos que le permitieran costear su tratamiento médico. Ahora, es Pedro quien busca apoyo para enfrentar este difícil capítulo en su vida, mientras continúa al lado de su madre brindándole fuerza y amor.

Mamá de ‘La divaza’ lucha contra el cáncer / Instagram: @ladivaza

Mamá de la ‘Divaza’ enfrenta agresivo cáncer

Kenya Álvarez, conocida como ‘Queen Mamaza’, padece desde finales de 2023 un cáncer de mama metaplásico escamoso especial. Un subtipo raro y agresivo de cáncer.

La ‘Divaza’ desesperado por ayudar a su mamá

La señora ha sido intervenida en cuatro ocasiones. La más reciente, hace apenas unas semanas. La ‘Divaza’ dijo a TVNotas: “Ha sido difícil. Mi mamá está luchando, y todos también porque su cáncer es muy agresivo. Ella se lo opera, pero le vuelve a salir. Se le reproduce y tiene que estárselo quitando. Ahora con su cuarta operación esperamos que cicatrice”.

El influencer nos contó que esta campaña es debido a los altos costos del tratamiento que requiere su mamá, quien lamentablemente no cuenta con un seguro medico: “Sus quimioterapias son muy caras. Mi mamá no tiene seguro. El medicamento es muy costoso. Vale como 80 mil pesos cada inyección y necesita 28 dosis. Tampoco es fácil encontrar el medicamento. Esto sería para cuando se le cicatrice la herida y tiene que ser rápido. Antes de que el tumor le vuelva a salir y crezca”.

‘La Divaza’ recientemente reveló a TVNotas que su madre busca tratamiento en España: “Acaba de sacar la nacionalidad europea y vamos a ver si en España se puede conseguir. Se tiene que registrar como paciente nueva y que allá la puedan tratar”.