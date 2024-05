‘La Divaza’ enfrenta secuelas tras participar en LCDLF: “Se me ha dificultado volver a la vida cotidiana”

En TVNotas entrevistamos a ‘la Divaza’ y nos reveló que La casa de los famosos 4 lo dejó con secuelas. Por ello, ha tenido que tomar terapia psicológica. Recordemos que el youtuber abandonó el reality el 9 de abril. El encierro le afectó bastante.

“Me gustó mucho haber pasado por La casa de los famosos. Siento que esta experiencia la tenía que vivir. Es un experimento muy interesante que me ayudó a crecer como ser humano. Es increíble cómo nos relacionamos con otros cuando estamos aislados”, dijo.

“Me salí por muchos motivos. En La casa estaba muy afectado. Me deprimí. Me dio ansiedad el encierro. ¡Los sentimientos se magnifican! Estuve casi tres meses encerrado y fue una locura”. ‘la Divaza’

“Una de las secuelas fue pensar que me estaba volviendo loco. No me he podido adaptar a mi realidad. No he dormido bien. He tenido que tomar la terapia psicológica que nos ofrece Telemundo, porque se me ha dificultado volver a la vida cotidiana”, agregó.

“Mi cabeza sigue en La casa. Eso es lo preocupante. Hay momentos que viví allá adentro de los que no me acuerdo. Lo que tengo presente es que en varias ocasiones me metí al baño para llorar o estar triste. Es algo que jamás salió al aire. Me llegaron a dar ataques de pánico. Al final no resistí”, mencionó.

La Divaza buscó estar más tiempo con su mamá, quien padece cáncer

“Otra de las razones por las que ya no pude continuar fue porque necesitaba estar más tiempo con mi mamá. Hace unos días llegó a visitarme. No la he podido disfrutar como quisiera, porque tengo la obligación de asistir a las galas. Pedí permiso de faltar una semana para acompañarla en su tratamiento de cáncer en Venezuela, pero no me dejaron”. La Divaza

“Me encantaría decirles que mi mamá va bien con el cáncer que tiene. Pero la realidad es que no tanto. No se sabe qué pueda pasar”, agregó.

¿Qué opina de sus compañeros de Tierra en LCDLF?

Respecto a sus compañeros señaló: “Alfredo Adame no es un personaje, ni es alguien para hacer reír. Me pongo en su lugar y me da cosa pensar que perdió a toda su familia. Que nadie lo quiere y que tiene muchas demandas aquí afuera. Es un señor al que le ha dado duro la vida”.

“Con respecto a Lupillo Rivera, espero que sí podamos tener una amistad aquí afuera. Creo que salí en un momento en quedé en una buena página con él. Sin embargo, después de todo lo que pasó entre él y Ariadna Gutiérrez, lo veo difícil porque ella es mi amiga. Ojalá se arregle todo. No me importan mucho las traiciones. Era un juego y me quedo con lo bonito que viví con los ocho participantes originales del cuarto ‘Tierra’”, concluyó.

¿Quién es “la Divaza”, el importante influencer?

Se dio a conocer en YouTube como creador de contenido.

como creador de contenido. Lanzó temas musicales, como “Roast yourself challenge”, con más de 126 millones de reproducciones. También “Cachete al suelo” y “La noche”.

En 2023 formó parte de La venganza de los ex en MTV.

en MTV. Realiza un pódcast en YouTube junto a su amigo “La Jose” llamado Radio Divaza.

junto a su amigo “La Jose” llamado Radio Divaza. Recientemente participó en el reality La casa de los famosos 4 (abandonó el show).

4 (abandonó el show). Cuenta con 7.6 millones de seguidores en Instagram, 3.9 en Facebook, 10.4 en YouTube y 14.7 en TikTok.