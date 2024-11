Alana Lliteras se accidenta en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ¿abandonará la competencia?

Alana Lliteras, quien actualmente participa junto a ‘la Divaza’ en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, generó mucha preocupación entre sus seguidores tras sufrir un accidente durante uno de los ensayos del reality.

Frente a las cámaras de ‘Hoy’, la joven explicó que, en uno de los ensayos, se torció el tobillo después de haber pisado su propio pie con un tacón. Este incidente le provocó un traumatismo con posible esguince en dos dedos del pie.

“Se me torció el tobillo y me pisé con mi propio tacón. Así, con fuerza, porque venía bailando con energía. Me dolió horrible”, mencionó.

Ante esto, ‘la Divaza’ señaló que, además de estar preocupado por su compañera, también sentía temor por lo que pudiera pasar en el escenario, pues ahora le tocaría bailar solo: “Toca resolver”, expresó.

¿Alana Lliteras abandonará la competencia tras su accidente?

Pese a la gravedad del accidente, Alana dejó claro que no abandonará el concurso, pero resaltó que estará una semana sin poder bailar, pues, por recomendación médica, debe descansar para poder recuperarse.

“Ahorita no puedo apoyar el pie. Me dan una semana, pero yo espero antes (poder recuperarme). Tengo que estar aquí siempre apoyando a ‘la Divaza’. Me tienen que hacer radiografías todavía”. Alana Lliteras

Por su parte, ‘la Divaza’ afirmó que lo dará todo por el equipo para continuar en la competencia.

¿’La Divaza’ tendrá una nueva compañera?

Tras darse a conocer lo sucedido con Alana, Martha Figueroa dejó abierta la posibilidad de que a ‘la Divaza’ se le asigne a una nueva compañera de baile, en lo que la exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo’ termina de recuperarse.

“Alana sigue lesionada. Entonces, el misterio es quién va a ser la celebridad que apoye a ‘la Divaza con el baile. Toda la semana no va a poder estar con él. Entonces, ¿quién será?”, apuntó.

Los internautas se han mostrado sumamente preocupados por la salud de Alana Lliteras y le han pedido que se tome el tiempo que sea necesario para recuperarse o que simplemente abandone la competencia.

En tanto que también han recomendado a algunas celebridades como Dania Méndez, Nashla o Daniela Aedo, exparticipantes del reality, para que sustituya a Alana.

No sabemos si @alanalliterass ya esté lista para bailar esta semana…

¿Qué parejas quedan en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Tras la eliminación de Daniela Aedo y Pepe Valdivieso, ya solo quedan 10 parejas en búsqueda del ansiado primer lugar. Estos son los participantes que aún siguen en la competencia:

Mariana y Jorge Anzaldo

Diego Herrera e Ivanna

Nacho Casano y Daniela Fainus

Juan Solo y Nicky Chávez

Jonathan Becerra y Kim Shantal

Alana Lliteras y la Divaza

Lorena de la Garza y José Luis Verdugo

Caeli y Aristeo Cázares

Imanol y Sandra Itzel

Paola Durante y Rafael Oropeza

