Imanol: Lo llaman patán en redes y él responde tras polémica con Sandra Itzel y Odemaris Ruiz

Hace un par de semanas se viralizó un episodio del pódcast ‘Envinadas’ en el que Odemaris Ruiz revela que Imanol trató de conquistarla mientras le daba falsas esperanzas a Sandra Itzel. Según la versión que ella contó en el pódcast esto ocurrió cuando él participaba en Las estrellas bailan en Hoy, cuando se le relacionó con Sandra Itzel, su pareja de baile.

Según Odemaris Ruiz, Imanol aseguraba que no tenía una relación con Sandra Itzel, sino que solo salía con ella por el proyecto y por el “shippeo” que se generó entre ambos, que le favorecía dentro de la competencia y finalmente los llevó a obtener el primer lugar en esa temporada.

Aunque en el pódcast ‘Envinadas’, nadie mencionó nombres verdaderos, sino que usaron los nombres ficticios de Susi e Iván, la descripción hacía evidente que se referían a los actores y cantantes Sandra Itzel e Imanol.

Sandra Itzel e Imanol / Instagram: @sandraitzel

Como respuesta, Sandra Itzel alzó la voz y expresó en redes sociales su enojo, aseguró que no le gustó la manera en que se habló de ella y que no estaba enterada de lo que se dijo en el programa. También lamentó que Imanol hablara de esta manera sus espaldas.

Poco después en TVNotas, te compartimos que esta situación ha generado gran preocupación en Imanol, pues teme que estos comentarios dañen su imagen. Además, ha intentado contactar tanto a Sandra Itzel como a Odemaris Ruiz, sin éxito, ya que ambas han decidido cortar toda comunicación con él.

Imanol responde a la controversia que surgió cuando usuarios en redes sociales lo llamaron “patán” y lo acusaron de jugar con las mujeres. En un en vivo, el actor y cantante aclaró la situación y aseguró.

“A ver, me meto al tema para irnos a la siguiente, yo he platicado con Sandra, ella y yo hemos estado muy entendidos de situaciones, se dijo de algo, como si yo hubiera dicho eso. Yo de Sandra no puedo hablar cosas feas, porque ha sido una buena mujer, es una buena compañera, es una buena amiga, a lo largo de la competencia convivimos muchísimo y nos partimos la cara para llevar a la pista de baile nuestras ejecuciones, buenas interpretaciones que al final el público y los jueces lo reconocieron y nos dieron el primer lugar, nos dedicamos a bailar. Sandra y yo nunca hemos tenido una relación amorosa, es importante dejarlo muy claro, le tengo que dar vuelta al rollo”, expresó el famoso actor.

Imanol también aprovechó para aclarar que no podía dar explicaciones por las conductoras de ‘Envinadas’ y pidió a los seguidores que si querían esclarecer la situación, se dirigieran directamente a ellas.

“Me mencionan a las ‘Envinadas’ si quieren saber de quién están hablando, pregúntenles a ellas, si ellas no atienden en sus redes, pregúntenle a su casa productora de quién están hablando porque Sandra y yo nos dedicamos a bailar y tenemos una amistad. Es lo que les puedo platicar”. Sandra Itzel

Mariana Botas, Daniela Luján, Jessica Segura y Odemaris. / Instagram: @envinadas

Imanol se defiende y asegura que no engañó a nadie

El actor también recalcó que no ha engañado a nadie y que, como ha sido abierto sobre su estado sentimental, sigue soltero. Afirmó que, aunque ya había hablado con Sandra de manera privada sobre el tema, si fuera necesario, se disculparía públicamente con ella. Sin embargo, enfatizó que no considera que sea necesario ya que ambos han resuelto cualquier malentendido en su conversación personal.

“Estoy soltero desde hace muchos años y no tengo novia, lo he dicho abiertamente. Y como dijimos Sandra y yo hemos sido amigos, ella y yo estamos muy claros. Si algo le molestó, nosotros ya atendimos nuestros asuntos en persona, pero aquí entre ustedes, si a Sandra hay algo que le haya molestado, yo le ofrezco una disculpa. Pero insisto, pregúntenles a ellas de quién están hablando, porque yo no he hablado mal de ninguna mujer. Lo repito, de Sandra yo no diría cosas malas, es una gran compañera”, concluyó Imanol.

