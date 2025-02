Imanol: Tras ser exhibido como infiel, reviven polémico divorcio y pleito con su ex

Recientemente, la actriz Odemaris Ruiz avivó la polémica al exponer lo que algunos consideran una supuseta infidelidad de Imanol Landeta hacia Sandra Itzel tras conocerse en el reality show Las estrellas bailan en Hoy.

Durante una entrevista en el programa ‘Envinadas’, Odemaris relató su experiencia con un actor que, según ella, le expresaba interés romántico mientras mantenía contacto con otra actriz dentro del mismo proyecto.

De acuerdo con su versión, este actor justificaba su cercanía con la otra persona como una estrategia para complacer a los fans y mantener el interés del programa.

A pesar de que Daniela Luján evitó revelar nombres y usó los seudónimos Iván y Susi para referirse a los involucrados, internautas creen que las descripciones se refieren a Imanol Landeta y a Sandra Itzel, quienes fueron vínculados sentimentalmente durante su participación en el reality.

Imanol: destapan el pasado con su ex / Instagram

La propia Daniela Luján confesó que habló directamente con Imanol sobre la situación:

“Yo le dije qué onda con mi amiga (Odemaris) y me dijo: ‘Me gusta mucho pero está costando mucho trabajo’. Y le dije: ‘Qué bueno porque igual no es ahí’. Luego le pregunté: ‘¿Qué onda con Susi?’ y me dice: ‘No, nada que ver, más bien ella se está ilusionando conmigo’”. Daniela Luján

Al percatarse de la situación, Odemaris Ruiz decidió alejarse de Imanol y dejar en claro que no estaba interesada en una relación. “Yo te tenía en otro concepto. No cuentes conmigo para este jueguito. A mí no me late”, le dijo la actriz.

Sandra Itzel reacciona molesta ante las declaraciones en ‘Envinadas’ de que Imanol no era sincero con ella

Al darse a conocer estos comentarios en el programa ‘Envinadas’, el podcast se volvió viral y Sandra Itzel manifestó su inconformidad y rechazo a las afirmaciones hechas sobre ella. La actriz aclaró que no se involucró con nadie y expresó su disgusto por haber sido mencionada como “Susi”:

“Espero que por respeto no me vuelvan a mencionar porque yo no me metí con ellas, ni con nadie. Exactamente no me mencionaron, porque nadie entendió si me querían ayudar, apoyar, más bien se mofaron. Yo no entendí si me querían advertir. No es que me quede el saco, porque la historia la dieron con tanto lujo de detalle que hasta el público lo adivinó porque era obvio”. Sandra Itzel

Molesta por la situación, añadió que no estaba apoyando a nadie.

“Ambas partes me parecen decepcionantes: el grupito que creó el pódcast y la persona que habló de mí a mis espaldas me da mucho asco”. Sandra Itzel

El tormentoso divorcio de Imanol Landeta

El revuelo en torno a Imanol Landeta no es nuevo. Su historia personal también ha estado marcada por algunas controversias, especialmente por su complicado pleito legal con su ex María Julia Ruiz.

El actor contrajo matrimonio con María Julia en 2016, tras dos años de noviazgo. Juntos tuvieron una hija, pero su matrimonio llegó a su fin en 2020 en medio de una disputa legal. La situación escaló cuando Imanol denunció que su exesposa intentaba mudarse con su hija a Sonora para vivir con su nuevo novio, lo que iba en contra del convenio de convivencia que habían firmado.

Imanol manifestó su frustración en una entrevista con ‘De primera mano':

“La relación no estaba funcionando. No estábamos siendo una buena pareja. Hicimos un convenio de convivencia que se convirtió en una limitante de convivencia”. Imanol

La decisión de su exesposa de mudarse para comenzar una nueva vida con otro hombre lo llevó a emprender acciones legales para evitar que su hija fuera alejada de él.

Imanol: destapan el pasado con su ex / Instagram

“Es como borrón y cuenta nueva. Me parece muy egoísta de su parte. Me parece que está olvidándose que Julia tiene papá”. Imanol

Luego de un año de disputas legales, Imanol compartió una fotografía con su hija, lo que dio a entender que el conflicto con su expareja había llegado a una resolución. No obstante, se desconocen los detalles del acuerdo al que finalmente llegaron.

