Imanol Landeta acusado de jugar doble ¡con Sandra Itzel y una actriz!

Recientemente la actriz Odemaris Ruiz destapó lo que algunos califican como una “infidelidad” de parte de Imanol Landeta, a Sandra Itzel en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

La actriz habló de lo que vivió con el actor en una entrevista en el programa ‘Envinadas’.

La “relación” entre Sandra Itzel e Imanol Landeta

A lo largo de su participación en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’, Sandra Itzel e Imanol Landeta fueron relacionados sentimentalmente. Al público los enamoraron con su química y baile, por lo que los rumores se fueron esparciendo hasta que los famosos llegaron a besarse en el concurso de baile.

Sandra Itzel e Imanol fueron la pareja favorita del reality / Instagram: @sandraitzel

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado ahora que Odemaris Ruiz reveló que Imanol no solo estaba en una aparte posible relación con Sandra Itzel sino que también estaba coqueteando con ella eso sucedía en el programa matutino.

Odemaris Ruiz cuenta lo que sucedió detrás de cámaras de Las estrellas bailan en Hoy

Odemaris confesó que Imanol Landeta, mientras estaba cercano a Sandra Itzel, trató de conquistarla a ella, sorprendiendo a todos los fans que creían que lo que podría darse entre Imanol y Sandra podría ser genuino. Aunque no mencionó los nombres de los involucrados, optó por apodar a las personas del chisme como “Susy” para Sandra e “Iván” para Imanol.

De hecho fue la actriz Daniela Luján, quien también estaba en el programa, quien reveló que había hablado directamente con Imanol sobre su interés por Odemaris. Según Luján, Imanol le confesó que Sandra Itzel estaba “super ilusionada” con él, pero que el interés no era mutuo. “De pronto yo le digo: ‘Bueno y tú qué con mi amiga (Odemaris Ruiz)’, ‘No, pues es que sí me gusta mucho, pero me está costando mucho trabajo’ y le dije: ‘Qué bueno, ¿Qué onda con Susy (Sandra Itzel)?’, contó.

Odemaris, al darse cuenta de la situación, decidió alejarse de Imanol y expresarle claramente que solo lo consideraba como amigo. “Yo te tenía en otro concepto. No cuentes conmigo para este jueguito. A mí no me late”, le dijo Odemaris al actor para terminar con lo que podría haber sucedido entre ellos.

También comentó que sentía que Imanol había utilizado su proximidad con Sandra Itzel para ganar la simpatía del público, y que todo se había convertido en un juego para él por lo mediáticos que se volvieron juntos.

Sandra Itzel responde furiosa a Odemaris y las Envinadas

Las acusaciones de Odemaris Ruiz no tardaron en llegar a los oídos de Sandra Itzel, quien no pudo contener su indignación por sus palabras.

En una transmisión en vivo en TikTok la actriz y cantante se expresó molesta por las declaraciones de Odemaris, y dejó claro que no tenía nada que ver en la historia. Además, criticó duramente a las conductoras de ‘Envinadas’ por involucrarla en el chisme y por usar un apodo para referirse a ella.

“Eso está mal. Me pusieron un apodo horrible, Susy. Se burlaban. Se reían… Eso está mal”, declaró Sandra Itzel, visiblemente molesta. La actriz Sandra Itzel también hizo hincapié en que siempre trató de ser profesional en su relación con Imanol y aclaró que nunca tuvo una relación sentimental con él.

Sandra Itzel también mostró su enojo hacia Imanol Landeta por hablar de ella a espaldas y por haber involucrado a otras personas en lo que consideró un malentendido.

