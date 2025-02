Jessica Segura responde a Sandra Itzel tras polémica por presuntamente hablar de ella e Imanol en ‘Envinadas’

Imanol Landeta y Sandra Itzel vuelven a dar de qué hablar. En esta ocasión no fue por su supuesto romance, sino por unos comentarios realizados en un episodio reciente del pódcast ‘Envinadas’, en los que se habría señalado al actor de ser coqueto.

La controversia comenzó después de que Odemaris Ruíz contara en el programa que el cantante ‘Iván’ trató de conquistarla, al mismo tiempo que se estaba ligando a ‘Susy’.

La historia fue respaldada por Daniela Luján, conductora del pódcast, quien sostuvo que habló con ‘Iván’ del tema y este le confesó que realmente estaba enamorado de Ruíz. Al cuestionarle sobre ‘Susy’, el artista simplemente dijo que ella estaba muy “ilusionada”, pero él no sentía lo mismo.

Así como lo lees, no usaron los nombres reales de los ganadores de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, pero todo mundo aseguró que Iván era Imanol y Susy era Sandra, tanto que la propia Sandra Itzel se puso el saco y corroboró el relato.

No te pierdas: Imanol: Tras ser exhibido como infiel, reviven polémico divorcio y pleito con su ex

Sandra Itzel molesta con las conductoras de ‘Envinadas’

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, la exparticipante de ‘MasterChef celebrity’ manifestó que estaba muy ofendida por la manera en la que Odemaris y las conductoras de ‘Envinadas’ hablaron de ella.

También aseguró que jamás tuvo una relación más allá de lo profesional con Imanol Landeta y dejó ver que también estaba decepcionada con él por haber hablado a sus espaldas.

“Yo no tenía nada que ver en esa historia. Se refirieron a mí como ese ser. Me pusieron un apodo horrible, ‘Susy’. Se burlaban. Se reían. Eso está mal. Las dos partes están mal. Eso está mal. El grupito de mujeres “sororas” está mal. Todas las partes están mal. Yo no tenía nada que ver en esta historia”, apuntó.

Cabe destacar que una fuente cercana contó para TVNotas que tanto Sandra como Ruíz estaban muy enojadas con Imanol. El actor las habría intentado contactar para aclarar las cosas, pero ellas simplemente lo ignoraron.

Checa: Sandra Itzel sigue firme en su demanda contra Adrián Di Monte y confía en que se hará justicia

Jessica Segura le responde a Sandra Itzel; afirma que no quiere polémicas

En un reciente encuentro con los medios, Jessica Segura, también conductora de ‘Envinadas’, afirmó que no desea estar involucrada en polémicas.

Asimismo, sostuvo que jamás se dieron nombres, por lo que no comprende los comentarios que hizo Sandra Itzel.

Jessica Segura “Nunca dije nombres. Ninguna de nosotras dijo nombres. Creo que es importante que sepan que nosotras no estamos buscando hacer polémicas. Solamente poner qué sucede cuando una persona se te cae del pecho. Desafortunadamente, alguien dijo. Sacaron sus conclusiones. No estábamos hablando de alguien en específico”.

Jessica Segura afirma que jamás buscaron ofender a Sandra Itzel

La actriz declaró que el apodo usado para referirse a la mujer de la historia no tenía el objetivo de ofender a alguien, sino de simplemente “contar la historia” en anonimato.

“Siempre tratamos de poner un sobrenombre, un adjetivo o algo para contar una historia que nos es importante contar”, puntualizó.

Para finalizar, afirmó que no estaban hablando de Imanol en la plática. Incluso, dijo que siguen siendo grandes amigos y esta situación no ha afectado su relación.

Por supuesto, estos comentarios causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos usuarios le dieron la razón, otros la acusaron de “tirar la piedra y esconder la mano”. Incluso, señalaron estar muy decepcionados de que “no admitieran la verdad”. Mariana Botas tuvo una respuesta similar a la de Jessica y también resultó criticada.

Mira: ¿Advertencia a la próxima esposa de su ex, Adrián Di Monte? Sandra Itzel dice: “Las personas no cambian”