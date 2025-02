Mariana Botas se defiende, tras la controversia con Sandra Itzel e Imanol en ‘Envinadas’

La semana pasada se viralizó la forma en que Imanol trató de conquistar a la actriz Odemaris Ruiz. Según la versión que ella contó en el pódcast Envinadas, esto ocurrió cuando él participaba en Las estrellas bailan en Hoy, pero en ese entonces se le relacionó con Sandra Itzel, su pareja de baile.

Según Odemaris Ruiz, Imanol aseguraba que no tenía una relación con Sandra Itzel, sino que solo salía con ella por el proyecto y por el “shippeo” que se generó entre ambos, que le favorecía dentro de la competencia y finalmente los llevó a obtener el primer lugar en esa temporada.

Aunque en el pódcast ‘Envinadas’, nadie mencionó nombres reales, sino que usaron los nombres ficticios de Susi e Iván, la descripción hacía evidente que se referían a los actores y cantantes Sandra Itzel e Imanol.

Como respuesta, Sandra alzó la voz y expresó en redes sociales su molestia, aseguró que no le gustó la manera en que se habló de ella y que no estaba enterada de lo que se dijo en el programa. También lamentó que Imanol hablara de esta manera sus espaldas.

Recientemente en TVNotas,te compartimos que esta situación ha generado gran preocupación en Imanol, pues teme que estos comentarios dañen su imagen. Además, ha intentado contactar tanto a Sandra Itzel como a Odemaris Ruiz, sin éxito, ya que ambas han decidido cortar toda comunicación con él.

Mariana Botas, Daniela Luján, Jessica Segura y Odemaris. / Instagram: @envinadas

Imanol y Sandra Itzel: Mariana Botas responde a la polémica de si hubo ‘infidelidad’ por el acercamiento con Odemaris

Mariana Botas fue cuestionada por la prensa debido a la controversia generada en ‘Envinadas’, la cual desató el enojo de Sandra Itzel. Al respecto, aunque no confirmó que se estuviera hablando de ellos, mostró su molestia por la manera en que se interpretaron sus comentarios y aseguró que en ningún momento se pretendió ofender a Sandra Itzel.

“Yo, la verdad, no tengo nada que decir al respecto, porque el tema se ha tomado de manera incorrecta. Nosotros jamás mencionamos nombres de nadie. Jamás ofendimos a nadie. Si ella se puso el saco, es su tema. Nosotros ni le faltamos el respeto ni insultamos a nadie. No voy a seguir hablando de esto porque es un chisme que no tiene ni pies ni cabeza. No vamos a seguir dándole importancia”. Mariana Botas

Además agregó que se tergiversó estos comentarios que asegura no buscaban acusar a nadie sino contar una historia entre amigas.

“Más bien, hay que tener cuidado con cómo la gente lo recibe, porque si nosotros no dijimos el nombre de nadie, entonces no estamos hablando de nadie. No es un tema de sororidad ni de exponer a alguien. El tema del pódcast era contar una historia de cuando alguien se nos cae del pedestal. A mí se me han caído miles de personas. Nosotras hemos contado miles de historias, de chismecito entre amigas. Ese era el tema, nunca fue exponer a nadie, pero se tomó de forma muy negativa.”

Lalo Carrillo critica a ‘Envinadas’

Sin embargo, el conductor Lalo Carrillo de ‘De primera mano’ tras dar la nota consideró que Mariana Botas se contradice al no aclarar la polémica y tomar responsabilidad de sus comentarios sobre todo cuando ya involucró a otras personas que se sienten aludidas como Sandra Itzel.

“Entonces, ahí sí debería hablar. Creo que lo está aplicando mal Mariana Botas. Yo sí creo que deberían hablar con Sandra Itzel y decirle: ‘No es contra ti. Era sobre otra persona’. Si es que así, que lo deje claro. Si hay que aclarar no decir es un chisme, (o decir) no voy a hablar, sino que se tome con seriedad”, concluyó.

