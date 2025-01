Luis Fernando y Mariana Botas: De un pleito en “Todos a bailar” a su reencuentro en “La señora presidenta”

La puesta en escena de La señora presidenta sigue en constante renovación. El pasado 9 de enero, Violeta Isfel confirmó que Mario Bezares dejó la obra debido a su apretada agenda laboral y a la dificultad de viajar entre Monterrey y la Ciudad de México.

“Como sabemos, Mario está muy ocupado y vive en Monterrey. Entonces, no sé. Ya la producción sabrá por qué están haciendo estos cambios. Yo, la verdad, no tengo los detalles finos. Sería preguntárselo al jefe, a Alex Gou. Yo solo sé que no está Mayito”, declaró Isfel en entrevista.

La actriz también anunció la integración de Luis Fernando Peña al elenco en reemplazo de Bezares: “Regresamos al 31 de enero y se integra Luis Fernando Peña al elenco. El personaje que estaba interpretando Mayito, ahora lo va a interpretar Luis Fernando. Se va a tener que comer el texto. Los cambios son bien positivos. Luis Fernando es un gran actor. Estoy contenta”.

Cabe destacar que esta no es la única salida reciente en la producción. En diciembre pasado, Briggitte Bozzo también abandonó el proyecto debido a diferencias salariales. Una fuente cercana a TVNotas reveló que su mánager influyó en su decisión tras descubrir que Brenda Zambrano ganaba más que ella.

Brenda Bezares también dejó la obra.

Ve: Actor de ‘Amar te duele’ confiesa que llegó a trabajar como botarga para afrontar sus problemas económicos

Instagram

Luis Fernando Peña y Mariana Botas: de rivales a colegas

El reencuentro entre Luis Fernando Peña y Mariana Botas en La señora presidenta es significativo, considerando su pasado conflictivo en el reality Todos a Bailar en 2021. En ese entonces, ambos representaban equipos rivales y protagonizaron una discusión que marcó su relación profesional.

Luis Fernando Peña compartió en una reciente entrevista que, a pesar de sus diferencias pasadas, ahora trabajan juntos sin problemas: “Creo que somos lo suficientemente maduros y profesionales para entender que fue algo que sucedió en un reality show hace tres años. Quedó ahí por mi parte y creo que también por el lado de ella”.

Peña enfatizó que ambos mantienen una relación cordial: “Somos dos personas educadas, somos cordiales, nos vemos, nos saludamos, trabajamos, nos despedimos y se acabó”. Sin embargo, también reconoció que no sabe si en el futuro podrían entablar una amistad. “No depende de mí, depende de las situaciones, del ritmo de vida”.

Te puede interesar: Mariana Botas reacciona a las críticas a su cuerpo y manda contundente mensaje "¡Ningún chile les embona!”

Instagram

La razón detrás del conflicto en “Todos a bailar”

El pleito entre Luis Fernando Peña y Mariana Botas en Todos a bailar ocurrió en 2021, cuando ambos participaban como capitanes de equipos. En una ocasión, Luis Fernando Peña expresó su molestia porque la producción decidió no eliminar a Mariana Botas y a otra concursante, como estaba previsto. Esta decisión generó tensión entre los participantes.

Según Botas, Peña y otros concursantes crearon un ambiente hostil hacia ella: “Hubo eventos a mis espaldas, hubo junta en el camerístico de uno de ellos. Esta persona en especial, el guerrillero, pues yo llego y, como la persona educada que soy, saludo a todos… y me voltean la cara”, comentó.

Además, durante una presentación, Luis Fernando Peña tomó el micrófono y expresó su desacuerdo con que Mariana Botas continuara en la competencia: “Dijeron que no estaban de acuerdo con que yo estuviera ahí, estuvo muy feo”, agregó la actriz.

Aunque Botas no mencionó directamente el nombre de Peña en sus declaraciones, los seguidores del reality concluyeron que se refería a él debido a los incidentes descritos.

Lee: A Jessica Segura le pusieron el cuerno y en lugar de reclamar ¡se vengó!