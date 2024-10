Mariana Botas reacciona a las críticas a su cuerpo y manda contundente mensaje "¡Ningún chile les embona!”

Mariana Botas (34 años) lleva 17 años enamorando al público con su personaje de “Martina” en Una familia de diez. Hablamos con ella, en exclusiva, para saber acerca de sus proyectos y de paso, nos reveló cómo hace frente a las críticas en redes por su fisico.

Mariana Botas recibió muchos elogios por parte de sus seguidores. / Instagram: @marianabotas

Mariana Botas, ‘Martina’ en ‘Una familia de diez’ ¿está estancada en la serie o en su carrera?

La actriz comparte si se ha sentido estancada en la serie o en su carrera.

“Estoy agradecida con la vida, con Dios, con el público, con Televisa y os productores, porque, gracias al cariño de la gente, hemos tenido la suerte de durar 17 años en la pantalla con Una familia de diez”.

“No me siento frustrada ni estancada por seguir haciendo a ‘Martina’. No solo he hecho este programa. Tengo varias series en Netflix. El proyecto de Envinadas y muchas cosas más. Al contrario, ‘Martina’ me ha abierto muchas puertas a lo largo de mi carrera. Además, me gusta tener un personaje que, con los años, la gente siga queriendo mucho”. Mariana Botas

“Esta carrera es inestable. Es una profesión de mucha paciencia, porque hoy puedo tener un proyecto y, a lo mejor, el día de mañana brinco a otro.

También suele suceder que pasen meses o años sin tener un solo trabajo. No se sabe qué pueda pasar”.

“A mí también me ha tocado pasar por eso, como a la mayoría de los actores o actrices. He hecho varios castings en los que no me he quedado. Sin embargo, proyectos como esta gran serie me han dado la oportunidad de seguir creciendo profesional y personalmente”.

MEXICO 29 DE DICIEMBRE DEL 2018.- OBRA DE TEATRO FAMILIA DE DIEZ PRESENTADA EN EL TEATRO ALDAMA / ALEJANDRO PASOS/TVNOTAS

“Recuerdo que, al principio de mi carrera, me ponía muy triste cuando me rechazaban de ciertos personajes. Sobre todo, las veces que ni siquiera me lo notificaban (ríe). No te dicen la clásica frase de: ‘Gracias por participar’. Después, con el tiempo, vas haciendo callo y lo tomas de la mejor manera. Hay que entender que no todos los proyectos serán para ti”.

Mariana Botas reacciona alas críticas que recibe por su cuerpo y revela si se ha sentido discriminada

Le preguntamos a Botas si ha sido discriminada en algún personaje. “No lo he sentido, pero siempre sucede el tema del perfil. Eso es inevitable. En ocasiones, los perfiles cambian. Todo depende del guion, la manera en la que lo interpretes, etc.”.

La conductora de Envinadas ha recibido comentarios en las redes sociales sobre su figura. Al respecto, señaló: “Con respecto a mi cuerpo, he decidido hacer un cambio de estilo de vida y de hábitos. Actualmente hago pilates. Es un entrenamiento físico y mental que ha cambiado mi vida. Me siento muy cómoda con los resultados.

Me encanta meditar. Llevo un año con nuevos cambios. Hasta la alimentación modifiqué. Todavía me falta llegar a donde quiero, pero ahí la llevo. La Mariana del pasado está orgullosa de la Mariana del presente”.

“Me dan igual las críticas hacía mi cuerpo. Ningún chile les embona. No soy monedita de oro para caerle bien a los demás. Ya no se habla de los cuerpos ajenos. Si les gusta mi cuerpo o no, eso es tema de esas personas. Yo tengo que trabajar en mí”, concluyó.