Actor de ‘Amar te duele’ confiesa que llegó a trabajar como botarga para afrontar sus problemas económicos

La película ‘Amarte duele'(2002) marcó un antes y un después en el cine mexicano, catapultando a la fama a actores como Martha Higareda, Luis Fernando Peña, Alfonso Herrera y Armando Hernández.

Esta trágica historia de amor no solo conquistó al público, sino que también posicionó a su elenco como nuevas figuras prometedoras del cine nacional. Sin embargo, la realidad detrás de la carrera actoral está lejos de ser siempre exitosa.

Uno de los casos más reveladores es el de Armando Hernández, quien interpretó a “Genaro” en ‘Amarte duele’. Aunque su rostro se volvió reconocido por millones, la falta de proyectos en ciertos momentos lo llevó a enfrentar retos económicos que lo obligaron a aceptar trabajos inesperados, como el de botarga de Barney en un evento para niños.

Armando Hernández, actor de Amar te duele aceptó trabajo como botarga por necesidad económica / Facebook

En una reciente entrevista para el podcast ‘Pinky Promise’, Armando Hernández confesó por primera vez cómo atravesó uno de los momentos más duros de su vida.

“Si yo me la hubiera creído que era el de ‘Amarte duele’, si yo me la hubiera creído que era el gran actor, en ese momento no hubiera aceptado un trabajo de esos. Pero había algo más importante, y era el cumpleaños de mi hijo”. Armando Hernández

Para él, la prioridad siempre fue su familia. Aunque ya había trabajado en producciones exitosas como ‘Los héroes del norte’, Hernández dejó de lado las críticas y prejuicios, y se vistió como Barney, pues necesitaba el dinero para festejarle el cumpleaños a su hijo, que apenas tenía un año.

“Eso nadie lo sabe. Es la primera vez que lo estoy confesando. Fui un Barney el Día del Niño en las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztacalco. Lo hice con mucho amor. Eso no me hizo menos ni más. Le hice su fiesta a mi hijo. Yo creo que ese fue uno de los trabajos más difíciles, pero me siento muy orgulloso”, afirmó.

Armando Hernández se coronó como ganador en '¿Quién es la máscara?’

A pesar de las dificultades, la carrera de Armando Hernández no solo continuó, sino que se fortaleció. En 2024, volvió a portar una botarga, aunque en esta ocasión con un propósito completamente diferente. Participó en el exitoso programa de televisión '¿Quién es la máscara?’, donde su personaje “Freddy Verdury” lo llevó a conquistar el primer lugar.

Su talento y carisma no solo impresionaron al público, sino también a los investigadores, entre ellos su excompañera de ‘Amarte duele’, Martha Higareda.

