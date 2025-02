Imanol sufre las consecuencias por andar de conquistador ¡Ode y Sandra no lo quieren ver! Teme por su carrera

La semana pasada se hizo muy viral la forma en que Imanol trató de conquistar a la actriz Odemaris Ruiz. Según la versión que ella contó en el pódcast Envinadas, esto ocurrió cuando él participaba en Las estrellas bailan en Hoy, pero en ese entonces se le relacionó con Sandra Itzel, su pareja de baile.

Se dijo que el también actor no quería que se enteraran, pues el shippeo que se formó con Sandra Itzel le estaba favoreciendo dentro de la competencia.

Ante esto, la propia Sandra alzó la voz y en redes sociales compartió que no le gustó que se hablara de esta forma y que no estaba enterada de lo que se dijo en el pódcast.

¿Qué dijo Imanol Landeta sobre la polémica con Sandra Itzel y Odemaris Ruiz?

Ahora, un amigo de Imanol nos dice que él está muy enojado por lo que se dijo: “Habló con las chicas (Envinadas: Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas) de lo que sucedió. Les dijo que no se valía lo que le hicieron, que pensó que eran sus amigas y que las cosas no fueron como Odemaris las contó. No sé quién de las 3 le contestó, porque no me lo dijo, pero ellas le comentaron que Ode se sintió en un lugar seguro y por eso habló”.

“Imanol dijo que esto podría afectar a su carrera, ya que tiene una imagen de hombre intachable. Hablar así de él fue lo peor que le hicieron. Sé que la plática estuvo fuerte, pero ellas le dijeron que las cosas pasaron así porque fueron testigos de sus actos, que nunca mintieron”. Fuente TVNotas

Imanol Landeta intentó contactar a Sandra Itzel y a Odemaris pero ¡lo rechazaron!

Nos compartió que Imanol trató de hablar con Odemaris y con Sandra Itzel, pero ninguna tomó la llamada: “Sandra se sintió traicionada. Está muy dolida por todo lo que salió en el programa. Hizo un ‘en vivo’ para desacreditar lo que se dijo y pidió que haya sororidad, pues nunca supo nada de lo que pasó. Por su parte, Ode mencionó que no quiere saber nada de él”.

“En las redes sociales lo tachan de mala persona. Eso lo afecta. Ya no ha querido subir nada. Teme que lo critiquen. Aunque estuvo muchos años alejado del medio, ahorita que regresó fuerte tiene miedo de perder oportunidades por lo que se filtró, que deja ver su verdadera personalidad. La última fecha que tuvo en Mentiras, el musical fue a mediados de enero y ya no lo han vuelto a llamar. No quiere ni preguntar si es por eso o cuál es la razón”. Fuente TVNotas

“El reality lo sobrepasó. No supo manejar la situación. Él quería ganar la competencia. Siento que quiso aprovechar lo que se decía de su dizque relación con Sandra para crear mayor impacto. Ahora las cosas caen por su propio peso. En realidad no sabe qué va a pasar. Eso lo pone mal. Entiendo que su padre, Manuel Landeta, también está algo molesto”, concluyó.

