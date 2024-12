Josh Gutiérrez ya le pidió una disculpa a Alana Lliteras por el beso que le dio: “No salió como queríamos”

El actor Josh Gutiérrez rompió el silencio sobre el beso que protagonizó con la influencer Alana Lliteras en el programa Las estrellas bailan en Hoy. Este incidente, que se viralizó en redes sociales, generó críticas por parte de los internautas, quienes notaron una aparente incomodidad en el rostro de Lliteras. Sin embargo, Gutiérrez aseguró que el beso fue planeado y consensuado, aunque admitió: “No salió como queríamos”.

El video del beso rápidamente se convirtió en tendencia, desatando una ola de comentarios negativos hacia el actor. Ante esta situación, Gutiérrez decidió abordar el tema y explicar lo sucedido, destacando que el acto fue previamente discutido y formaba parte de la coreografía preparada para su participación en el programa de televisión.

Josh Gutiérrez aclara polémica tras beso con Alana Lliteras

Josh Gutiérrez explicó que el beso con Alana Lliteras fue resultado de un acuerdo entre ambos, diseñado para impactar en el desarrollo del número artístico. “Ya lo habíamos platicado. Yo no me atrevería sin comentar, sin platicar algo”, aseguró. No obstante, reconoció que el momento no se percibió de la manera esperada y generó una “incomodidad rara”.

Después de ver las reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios criticaron al actor por considerar que el beso fue forzado, Gutiérrez decidió abordar el tema directamente con Lliteras para aclarar cualquier malentendido.

“Me acerqué con ella para platicarle y ya le pedí una disculpa si ella sintió incomodidad, si le generé algún problema” Josh Gutiérrez

Josh Gutiérrez responde a las críticas en redes sociales

El actor también habló sobre la oleada de críticas que recibió tras la viralización del momento, destacando que “es parte de estar en el medio”. “Yo ya sé cómo la gente va a reaccionar”, dijo. Sin embargo, reafirmó que siempre actuó con el consentimiento previo de su compañera y que el beso no tenía intenciones maliciosas.

Gutiérrez lamentó que el incidente haya sido malinterpretado y subrayó que su intención nunca fue incomodar a Lliteras. “Todo lo que montamos fue para generar impacto dentro de los personajes en el escenario”, explicó. Además, enfatizó que la influencer no le expresó ningún descontento y que ambos aclararon el malentendido de manera privada.

“Yo jamás me atrevería a besar a una mujer sin su consentimiento previo” Josh Gutiérrez

¿Qué pasó entre Josh Gutiérrez y Alana Lliteras en ‘Las estrellas bailan en ‘Hoy’?

La mañana del pasado jueves, ambas personalidades deleitaron al jurado, así como a los televidentes, con su presentación del tema ‘Un beso’. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que supuestamente el histrión intentara besar a Alana al final del baile.

Aunque se llenaron de aplausos, la reacción de Lliteras por el supuesto beso que le intentó dar su compañero de baile no pasó desapercibida en redes sociales. La mayoría de usuarios consideraron que la joven se mostró confundida y molesta por dicha situación.

En redes aseguraron que Josh actuó sin el consentimiento de Alana, lo que fue reprobado. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado con respecto a esta polémica.

Así fue el momento: