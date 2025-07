¡Polémica en Top chef VIP 2025! Sergio Sendel pelea con chef Betty Vázquez en primer episodio, ¿lo expulsan?

Tras mucha espera, el pasado 22 de julio se estrenó la nueva temporada de ‘Top Chef VIP’. Veinte celebridades, que van desde actores hasta modelos e influencers, aceptaron entrar a la competencia para luchar por el título de ‘Mejor cocinero’.

El primer episodio dio mucho de qué hablar, principalmente por el enfrentamiento ocurrido entre Sergio Sendel, uno de los participantes, y la chef Betty, quien funge como jueza, por un platillo.

Top Chef VIP / Captura de pantalla

¿Quiénes son los participantes de ‘Top Chef VIP 2025’?

Las celebridades que participan en la nueva temporada de ‘Top Chef VIP’ son:

Elvis Crespo: (53 años) Cantante

Christopher Vélez: (29 años) Cantante y exintegrante del grupo CNCO

Sergio Sendel: (58 años) Actor

Lorena Herrera: (58 años) Actor

Juan Soler: (59 años) Actor

Cristina Porta: (35 años) Periodista e influencer

Jerry Bazúa: (40 años) Cantante

Sergio Goyri: (66 años) Actor

Valeria Cuevas: (29 años) Hija de Aída Cuevas. Es cantante

Matías Ochoa: (26 años) Influencer argentino

Nicole Curiel: (23 años) Actriz

Angélica Celaya: (43 años) Actriz y modelo

Curvy Zelma: (33 años) Actriz, influencer y conductora.

Héctor Sandarti: (57 años) Conductor

Karina Moreno: (56 años) Cantante y actriz

Paco Pizaña: (35 años) Actor y modelo

Yany Prado: (34 años) Actriz

Salvador Zerboni: (46 años) Actor

Norkys Batista: (47 años) Actriz y modelo

Celinee Santos: (25 años) Modelo y actriz

¿Por qué pelearon Sergio Sendel y la chef Betty en ‘Top Chef VIP 2025’?

Todo comenzó cuando al actor Sergio Sendel le tocó presentar su pasta, la cual nombró: “Caminito a la escuela”. Si bien el actor mencionó que se sentía muy orgulloso de su platillo, al ser cuestionado sobre lo que representaba para él, simplemente se limitó a decir que solo era su preparación del día.

Sergio Sendel “Me representa muy poco (el plato). Me representa nada más el día de hoy por tomar la decisión de entrar a este reto”

Pese a la insistencia de la chef Betty para que “abriera su corazón”, ya que solo así podrían evaluar correctamente su preparación, Sendel siguió en su postura, asegurando que solo estaba allí para cocinar, no para hablar sobre sus sentimientos.

“Esto no está dedicado a la familia. Yo no quería hablar sobre mi familia porque no tengo nada qué decir sobre mi familia. Va a estar complicadón (que hable sobre mí)”, manifestó, sorprendiendo a todos.

Y agregó: “Le puse, primero que nada, ganitas. Y luego, eh... concentración. Yo creo que mi pasta era, en términos generales, correcta”.

Al ver esto, la chef Betty simplemente continúo evaluando su plato y no hacer mención sobre el momento tenso que acababa de ocurrir.

Aunque al final calificaron su plato, la actitud que tuvo dio mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos lo tacharon de “grosero”, la gran mayoría resaltó que la celebridad siempre ha sido muy hermético en cuanto a su vida privada y aseguró que el concurso se basa en cocinar, no en decir “tus traumas”.

¿Sergio Sendel será expulsado por enfrentar a la chef Betty en ‘Top Chef VIP 2025’?

Hasta ahora, no se sabe si el actor Sergio Sendel será expulsado de ‘Top Chef VIP 2025’ por su confrontación con la chef Betty. De acuerdo con la dinámica del programa, el primer eliminado se dará a conocer el próximo jueves.

Así será la dinámica semanal del show:

Lunes: eliminación de un participante

Martes: desafío por inmunidad.

Miércoles: desafíos para evitar la eliminación.

Jueves: eliminación de un participante.

Viernes: desafío por inmunidad.

Domingo: desafíos para evitar la eliminación.

