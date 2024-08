Alicia Machado y ‘el Puma’ se reconcilian tras encontronazo en Top chef vip 3: “Te ruego me perdones”

En semanas pasadas, el cantante venezolano mejor conocido como ‘El Puma’ y la exreina de belleza Alicia Machado, protagonizaron un incómodo momento en el reality de cocina de Telemundo, Top chef vip 3.

Así fue el conflicto de Alicia Machado y José Luis Rodríguez ‘el Puma’

Todo comenzó cuando Alicia Machado tuvo que participar en un reto de parejas con el cantante José Luis Rodríguez ‘el Puma’. En este desafío, ambos debían cocinar el mismo platillo con el mismo emplatado, pero una pared los separaba, permitiéndoles comunicarse solo a través de la voz. Esta situación desesperó a la venezolana desde el inicio, quien aseguró que el cantante “es una persona grande y mayor que tiene ataques de necedad”.

Desde el principio, Alicia mostró su inconformidad con trabajar junto al ' Puma’, siendo bastante dura con él, lo cual no le agradó al cantante. “Vamos a empezar a competir. Tengo todo el derecho de preguntar y necesito que me escuches en este reto”, dijo Alicia, añadiendo: “Necesito que me hagas caso porque no quiero perder”.

José Luis ‘El puma’ y Alicia Machado en Topchef vip / José Luis ‘El puma’ y Alicia Machado en Topchef vip

A lo que ‘el Puma’ respondió: “¿Me estás regañando?”. Alicia contestó en tono imperativo: “No te lo estoy diciendo y advirtiendo”, a lo que ‘el Puma’ replicó: “Así no, Alicia”. Machado insistió: “Necesito que me oigas porque sé cocinar un poco más que tú”.

Finalmente, la ejecución del platillo no tuvo el mejor resultado, y ‘el Puma’ compartió que no le gustó la forma en la que la venezonala lo trató durante el reto. Alicia recibió comentarios de los jueces pidiéndole respeto y empatía.

Alicia Machado y ‘el Puma’ liman asperezas en final de ‘Top chef vip 3'

El pasado 29 de julio, el último capítulo de Top chef vip 3 se convirtió en una noche inolvidable. Los exparticipantes, como una gran familia, acompañaron a los finalistas en este momento tan especial.

El cantante de 81 se robó el show con su interpretación de ‘Dueño de ti’ con música de banda que hizo vibrar al público. Posteriormente, conmovió aún más al regalar playeras personalizadas a ‘los Mosqueteros’ su equipo en toda la competencia.

Pero el momento más emotivo llegó cuando llamó a Alicia, a quien cariñosamente llamó ‘la Reina de los Mosqueteros’. Con la voz entrecortada, le pidió disculpas públicas por cualquier ofensa.

“Este capítulo se cierra aquí, pero con amor…Yo a Alicia siempre la he querido y mi familia también, y si tengo que pedirte disculpas porque hice algo indebido, te ruego que me perdones”

El puma

El público estalló en aplausos y ovaciones, conmovido por este gesto. Alicia por su parte lo abrazo y le ofreció también una disculpa limando así las asperezas.



Así fue el emotivo momento:

En redes sociales el gesto de el Puma también fue aplaudido. Sus fans aseguran fue una gran lección para todos.