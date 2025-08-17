Héctor Sandarti abandona “Top chef vip 4" y revela su verdadero problema de salud

El pasado 22 de julio arrancó la nueva temporada de “Top chef vip”. En esta edición, veinte celebridades —desde actores hasta modelos e influencers— aceptaron el reto de competir por el codiciado título de Mejor cocinero y el premio de 200 mil dólares. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Héctor Sandarti, uno de los concursantes más queridos, tuvo que abandonar inesperadamente la competencia. El conductor guatemalteco, famoso por ser presentador de las primeras temporadas del programas como “La casa de los famosos” de Telemundo, confirmó que su ausencia se debe a un problema de salud. ¿Qué le está pasando?

En plena transmisión del reality, la presentadora Carmen Villalobos anunció que Sandarti no podría continuar “por un tema de salud”. La noticia generó incertidumbre entre los televidentes, quienes notaron sus constantes ausencias en los últimos programas. Poco después, el propio Héctor recurrió a sus redes sociales para explicar la situación.

Héctor Sándarti deja “Top chef vip 4" y revela en redes su problema de salud. / Instagram: @hectorsandarti

¿Qué problema de salud tiene Héctor Sandarti por el cual tuvo que abandonar “Top chef vip 4"?

En un video compartido en sus redes, Héctor Sandarti reveló que todo comenzó durante una dinámica en la playa, donde sufrió un espasmo muscular en la parte baja de la espalda. Tras recibir atención médica, se le diagnosticó que dos de sus vértebras estaban comprimiendo un disco, lo que afectó posiblemente un nervio y le provocó un dolor intenso e incapacitante.

Aunque aclaró que no se trata de una condición grave, expresó que requiere reposo absoluto y tratamiento para recuperarse por completo.

El conductor aprovechó su mensaje para agradecer las muestras de apoyo recibidas y pidió a sus fans que no se angustiaran. “Gracias por sus oraciones, por escribirme y estar pendientes. Esto es solo un alto en el camino para regresar con más fuerza”, aseguró.

¿Volverá Héctor Sandarti a la competencia de “Top chef vip 4"?

Héctor Sandarti dejó claro que su salida es temporal y que tiene la esperanza de regresar a la cocina de “Top chef vip 4" tan pronto como su salud lo permita. Sin embargo no confirmó cuando volverá al programa.

“Espero próximamente poder integrarme a la competencia, pero agradezco mucho sus buenos deseos, sus saludos. Y no se preocupen porque hay Sandarti para rato”, expresó con su característico sentido del humor.

La noticia provocó una avalancha de mensajes de cariño en redes sociales. Comentarios como “Que te recuperes pronto, eres luz en el programa” y “Dios te sane pronto, eres la alegría y lo más real del programa” se multiplicaron en sus publicaciones. Muchos espectadores resaltaron que su simpatía y energía positiva son clave en el reality, por lo que esperan ansiosos su regreso.

¿Quiénes son los participantes de “Top chef vip 4"?

La edición 2025 de “Top chef vip” reúne a un grupo diverso de celebridades que incluyen actores, cantantes, modelos, influencers y figuras de la televisión, todos listos para competir por el título de Mejor cocinero. Entre los participantes destacan:

Sergio Sendel

Lorena Herrera

Juan Soler

Cristina Porta

Jerry Bazúa – cantante de regional mexicano.

Valeria Cuevas – intérprete de música vernácula.

Sergio Goyri

Nicole Curiel

Matías Ochoa – influencer y estrella de realities argentino.

Curvy Zelma – conductora, actriz y activista del movimiento body positive.

Elvis Crespo – leyenda de la música tropical puertorriqueña (eliminado).

Angélica Celaya – actriz mexicoestadounidense.

Héctor Sandarti – carismático conductor y actor guatemalteco. (Deja el programa)

Karina “La Voz” Moreno – cantante venezolana de gran trayectoria (eliminada).

Paco Pizaña – modelo y actor con experiencia en realities de supervivencia.

Yany Prado – actriz cubana conocida por su papel en La Jefa.

Salvador Zerboni

Norkys Batista – actriz, modelo y exreina de belleza venezolana.

Christopher Vélez – exintegrante del grupo CNCO (eliminado).

Celinee Santos – Miss República Dominicana 2024.

