Juan Soler rompe en llanto en Top chef vip por la enfermedad que enfrenta su madre: “Los dolores más grandes”

En la emisión más reciente de Top chef vip, Juan Soler se quebró frente a las cámaras al preparar un platillo que le recordó a su madre, quien enfrenta una grave enfermedad. Conmovido, el actor no pudo contener las lágrimas mientras la chef Betty Vázquez lo acompañaba, mostrando su lado más humano.

¿Qué platillo preparó Juan Soler en Top chef vip que tocó su corazón?

Juan Soler conocido por telenovelas como ‘Cuando me enamoro’ protagonizó un momento conmovedor al preparar una pizza que no solo deleitó a los jueces, sino que también despertó recuerdos de su infancia.

“Tu pizza está llena de nostalgia y que esos recuerdos de niño marcan para toda la vida, ¿qué crees que diría tu mami de esta pizza?”, le preguntó la chef Betty Vázquez.

Juan Soler / Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene la mamá de Juan Soler que lo hizo llorar en Top chef vip?

Juan Soler no pudo contenerse y confesó a la chef Betty: Mamá está con Alzheimer. Cuando hablo con ella, ella solo se acuerda de cuando yo era chiquillo y me diría gracias Janino”, confesó entre lágrimas.

“Ese es quizás uno de los grandes dolores cuando tienes una madre viva que no te recuerda”, le respondió la chef, acompañando al actor en ese momento tan íntimo.

Juan Soler ha explicado cómo enfrenta esta difícil realidad: “Trato de no involucrar a mi madre en estos temas por su condición médica” y porque “es un asunto que remueve muchas cosas”, expresó.

“Pero mira qué hermoso: por un lado están los recuerdos que tu mamá aún conserva; ella agradece esta pizza, y en emociones, tu mamá está contigo”, dijo la chef Betty.

Juan Soler llora por la enfermedad de su madre en Top chef vip / Redes sociales

¿Qué ha revelado Juan Soler sobre su madre con Alzheimer?

Juan Soler compartió uno de los momentos más tristes de su vida en “Sale el sol” en 2024. Durante la entrevista, el actor expresó con lágrimas en los ojos: “Ella tiene Alzheimer. Poco a poco se ha ido olvidando de nosotros”.

Además, Soler reveló cómo está lidiando con la situación, asegurando que trata de visitar a su madre tan seguido como puede: “Trato de ir lo más seguido porque va a ser muy duro el día que llegue y no sepa quién soy”.

Para brindarle mayor comodidad y cercanía a su familia, el actor comentó que había decidido rentar una casa grande junto a la de su hermana, donde su mamá pueda estar rodeada de sus nietos y sus hijos.

“Entonces, para que ella tenga estos últimos momentos que esté con ellos”. Juan Soler

Finalmente, Soler no ofreció más detalles sobre la etapa del Alzheimer en la que se encuentra su madre, pero en aquel momento mostró su dolor y preocupación ante la posibilidad de que madre no se acordara de él.