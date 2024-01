Juan Soler se niega a casarse con Paulina Mercado y explica sus razones: “No va a haber boda”

En diciembre, Paulina Mercado y Juan Soler causaron revuelo en redes sociales al dejarse ver con un ostentoso anillo que desató sospechas de un presunto compromiso.

Sin embargo, los famosos mencionaron que no tienen deseos de llegar al altar, aunque sí quieren celebrar su amor con sus amigos y familias.

“Quizá sí hacer una fiesta con nuestros hijos. Comprometernos frente a ellos, que vean que esto es en serio y hacerlos partícipes”, mencionó Paulina Mercado en ‘Sale el sol’ antes de someterse a una cirugía por un tumor cerebral.

Paulina Mercado había presumido su anillo de compromiso / YouTube

Y sobre la sortija que llevaba en el dedo explicó: “Les voy a decir, es un anillo de compromiso de vida. Es un compromiso de amor. Es un compromiso de vida nada más”.

¿Paulina Mercado y Juan Soler se van a casar?

Ahora, el actor explica cuál es el significado de esta joya que Paulina lleva en su mano y reiteró que no quieren casarse.

“Ese anillo es un compromiso de vida, adentro tiene grabado ‘por siempre’, para siempre, no va a haber boda”, dijo en una entrevista con el programa ‘Hoy’.

Los famosos sí están comprometidos pero no se van a casar / Instagram

El actor explicó que decidieron hacerlo de esta forma porque no quieren que sean las leyes humanas las que determinen si deberán estar juntos o no y hasta cuando: “No voy a permitir que una persona a quien yo no le intereso, que sería un juez, me diga que estoy casado”, comentó.

Es por eso que sus mejores ‘jueces’ serán las personas que están alrededor de ellos: “Yo me enfrenté al compromiso, frente a mis hijas, frente a los hijos de Paulina y frente a la gente que realmente me ama. No quiero ni un juez, ni un cura. Nunca va a haber un casamiento, pero sí es un compromiso de vida. Sí, sí es un anillo de compromiso”, confesó.

Finalmente, Juan dijo que rompió una de sus reglas de oro al trabajar con su pareja en ‘Sale el sol’ durante una temporada y ahora tienen un programa de YouTube juntos. Soler consideraba que compartir trabajo con su pareja era inapropiado y por eso no lo permitía anteriormente.

