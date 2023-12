Juan Soler y Paulina Mercado se ponen cachondos y los tunden en redes

Juan Soler y Paulina Mercado son una de las parejas favoritas actualmente. Los famosos han mostrado lo enamorados que están en medio de la crisis de salud de ella e hicieron una publicación bastante ‘caliente’.

En su cuenta de Instagram, la pareja se mostró sin ropa sobre la cama y acariciándose. El video en sí ya llamaba la atención, pero cuando todo avanza se pone aún más apasionado.

A Paulina se le ve haciéndole caricias a Juan en la espalda y en el cabello, mientras de fondo hay fuego en la recámara.

Mira: M’balia y su esposo trans planean tener un hijo: “Va a tener los genes de ambos”

Los novios dejaron un mensaje acompañando las imágenes y en él hablan de los beneficios de dormir con tu pareja.

“¿Sabías que dormir con tu pareja tiene grandes beneficios? Fortalece el vínculo, mejora la calidad del sueño, aumenta la sensación de seguridad y conexión emocional, sincroniza los patrones de sueño y mejorar su calidad, reduce el estrés y la ansiedad, la proximidad física mejora el sistema inmunológico, aumenta la felicidad y el bienestar, regula la temperatura corporal, se libera oxitocina, la hormona del bienestar, dormir juntos promueve conversaciones íntimas y mejora la comprensión mutua, el contacto físico como abrazarse, puede reducir la percepción del dolor”, se lee.

Instagram

Puedes ver: Tras enviudar, Rubén Cerda retomaría su vida amorosa con la mejor amiga de su difunta esposa

Critican a Paulina Mercado y Juan Soler por atrevidas fotos en redes

La reacción de los internautas ante esta publicación no se hizo esperar y los criticaron en los comentarios.

“Juan me parecía una persona muy reservada en su vida privada, con más cordura. No sé si vivió ocultando su verdadera personalidad o Paulina lo ha cambiado, pero ojo con los hijos. No está chido que vean detalles tan explícitos de su intimidad”, “¿Cómo desveo esto?”, “Innecesario, de mal gusto”, “Qué post más ridículo”, escribieron.

Instagram

Checa: Christian Nodal fue captado saliendo de un restaurante en la Ciudad de México ¡Hubo selfies con sus fans!

Hubo también quienes mencionaron que lo hicieron a propósito para poner furiosa a Maki Moguilevsky, la ex de Juan.

“Fue raro ver tanto, creo que una foto o dos bastan, pero casi casi suben todo. La mujer que expone así su relación habla de su inseguridad y sus ganas de querer marcar territorio”, “Lo hacen para hacer sufrir a Maki”, “¿Y por qué no ponía fotos con Maki, su ex? Con la otra hasta de cama”, “Lo único que creo es que tratan de demostrar exageradamente forzado al mundo que son felices, dejen que fluya, hay cosas que como pareja se guarda para uno mismo”.

Mientras que otros los defendieron diciendo: “El afán de criticar no los deja leer el mensaje que es bastante educativo, cuánta gente amargada, Dios”.