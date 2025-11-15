Tras fingir que tenía cáncer, una famosa enfrenta consecuencias legales: “Enferma mentalmente”

En mayo de este año una noticia sorprendió al mundo digital, y es que Frank Cuesta, famoso youtuber español, reveló haber mentido sobre su cáncer y también por la forma en que consiguió a los animales de su santuario. Aseguró que todo se le salió de las manos.

En un caso similar, una creadora de contenido conocida por sus videos sobre estilo de vida y recetas en TikTok, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras confesar públicamente que fingió tener cáncer. Su revelación, hecha a través de un video en su cuenta con más de 3.5 millones de seguidores, ha provocado indignación y consecuencias legales. ¿Quién es y por qué lo hizo?

¿Qué famosa influencer mintió sobre tener cáncer?

En su reciente publicación del 10 de noviembre, Brittany Miller narró cómo, a los 21 años, dijo a su familia y amigos que padecía cáncer gástrico en etapa avanzada. Su entorno cercano, creyendo en la veracidad del diagnóstico, se movilizó para apoyarla emocional y económicamente. Poco después, se creó una página de recaudación de fondos con el objetivo de cubrir los supuestos gastos médicos.

Estaba deprimida, tenía pensamientos suicidas, me sentía perdida y confundida. Había perdido a mi pareja, mi trabajo y muchas cosas ese año me llevaron a enfermar mentalmente. Brittany Miller

Según sus palabras, el engaño fue resultado de un profundo episodio de crisis emocional, no de un deseo de fama o dinero.

La influencer aseguró que no fue ella quien inició la campaña de recaudación y que, al notar la llegada de donaciones, decidió cerrarla de inmediato. “ Lo hice por desesperación, para mantener cerca a las personas que quería ”, explicó, insistiendo en que jamás utilizó los fondos obtenidos.

¿Qué consecuencias legales enfrenta Brittany Miller tras mentir sobre el cáncer?

Aunque el episodio ocurrió años antes de su ascenso en TikTok, el caso resurgió en 2020, cuando una examiga reveló la verdad y denunció la situación ante las autoridades. Esto derivó en una investigación judicial que concluyó con una condena por “ fraude por falsa representación ”, según reportó El Clarín.

El fallo impuso a Miller 12 meses de libertad condicional y el pago de una indemnización al Ministerio Público británico, un castigo que marcó un antes y un después en su vida. La exposición mediática fue inmediata: medios británicos y estadounidenses retomaron el caso, destacando la gravedad de fingir una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

En su reciente video, Miller reconoció el impacto de sus actos y se mostró arrepentida. “ Sé lo horrible que es el cáncer y cuánto afecta a las familias. Lo siento muchísimo ”, declaró. Su intento de limpiar su nombre, sin embargo, ha dividido a la audiencia: mientras algunos empatizan con su vulnerabilidad mental, otros consideran que sus palabras no son suficientes para reparar el daño causado.

¿Quién es Brittany Miller y qué contenido hace?

Brittany Miller es originaria del Reino Unido y, desde temprana edad, demostró una inclinación hacia la comunicación y la producción de contenido. Antes de incursionar en el mundo digital, se formó en áreas vinculadas con la estética, el bienestar y la gastronomía, conocimientos que más adelante influirían en la identidad y el enfoque de su trabajo como creadora en redes sociales.

Durante su juventud enfrentó diversos episodios de ansiedad y depresión. Según ha contado públicamente, a los 21 años atravesó uno de los momentos más complejos de su vida: perdió a su pareja, su empleo y cayó en una profunda crisis de identidad.

A pesar del escándalo que marcó su pasado, Brittany consiguió reconstruir su vida y retomar su carrera. En los años siguientes comenzó a generar contenido en TikTok, centrando su trabajo en temas de estilo de vida, cocina, bienestar emocional y motivación. Su carisma y cercanía con el público la ayudaron a consolidar una comunidad fiel que hoy supera los 3.5 millones de seguidores en TikTok y cientos de miles más en otras plataformas digitales.

