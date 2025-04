¿Qué pasó con Vicente Fernández? Aseguran que la dinastía Fernández mintió sobre su muerte por poderosa razón

Este 2025 se cumplen cuatro años desde la trágica muerte de Vicente Fernández, a los 81 años, en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, por una falla multiorgánica derivada del síndrome de Guillain-Barré que le habían diagnosticado.

Por supuesto, su fallecimiento fue un golpe muy duro para la industria musical. Con más de 50 años de trayectoria, Vicente se consolidó como uno de los artistas de regional mexicano más importantes. Esto, gracias a éxitos como ‘Lástima que seas ajena’ y ‘Un millón de primaveras’.

Ahora, su nombre vuelve a ser tendencia después de revelarse que, presuntamente, su familia habría mentido sobre su deceso por una poderosa razón.

¿Qué supuesta mentira se dijo sobre la muerte de Vicente Fernández?

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la familia del cantante habría mentido sobre la fecha en la que realmente murió. Y es que, tanto los allegados de Vicente como reportes oficiales indican que falleció el 12 de diciembre, es decir, el día en que se conmemora en México a la Virgen de Guadalupe.

En una reciente transmisión de su canal de YouTube, el comunicador insistió en que el artista realmente perdió la vida el 11 de diciembre.

Javier Ceriani “Vicente Fernández murió el 11 de diciembre, a las 10 de la noche, que yo lo anuncié. Los Fernández lo hicieron morir el día de la Guadalupana. No pusieron la fecha en que murió”

Según el también conductor, fuentes cercanas a la familia le confirmaron esta información con el tiempo: “Uno de los hijos me lo confirmó”, expresó.

¿Por qué habrían mentido sobre la muerte de Vicente Fernández?

Si bien no mencionó el motivo de esta decisión, dejó ver que todo fue por el gran amor que le profesaba Vicente a la Virgen de Guadalupe.

Y es que el cantante era muy devoto a la religión católica, pese a que no se confesaba, ni tampoco iba a misa. La razón de eso lo explicó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En aquel entonces, contó que, en una ocasión, un sacerdote “le hizo el feo” cuando le dijo que no se había confesado en su vida: “Desde entonces no me confieso ni voy (a misa). Yo me confieso con mi Cristo”, expresó.

¿De qué murió Vicente Fernández?

El 12 de diciembre del 2021, la familia Fernández dio a conocer que el cantante había muerto, tras haber pasado varias semanas hospitalizado, por una falla multiorgánica.

Los problemas de salud del cantante comenzaron en agosto de ese año, cuando se le llevó al nosocomio por una fuerte caída. Durante la evaluación médica, se le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica poco común que causa debilidad muscular y, con el tiempo, parálisis.

Aunque el artista mostraba mejoría, a finales de noviembre, su salud decayó por una inflamación en las vías respiratorias bajas y en su sistema urinario, teniendo que ser trasladado a terapia intensiva.

El 11 de diciembre, se reportó que su salud había empeorado. Al día siguiente, se informó su muerte.

