Frank Cuesta mintió sobre tener cáncer, rescatar animales y ser veterinario: “Todo se me salió de las manos”

Frank Cuesta, el popular youtuber español conocido por su contenido sobre vida animal, sorprendió al mundo este 13 de mayo al publicar un video en el que confiesa una serie de impactantes mentiras que ha mantenido durante años.

“Tengo que admitir varias cosas que muchos os estáis preguntando”, fueron sus primeras palabras antes de desmontar su propia imagen pública. En sus declaraciones, reconoció no tener ninguna formación profesional en veterinaria ni ser herpetólogo, como él mismo había asegurado en múltiples ocasiones.

“He sido un personaje y poco a poco se me ha ido de las manos por un gran problema que tengo de mitomanía y ego”, afirmó con contundencia, aclarando además que no padece cáncer como había dicho anteriormente. “Llevo años tratándome por una mielodisplasia, pero no tengo cáncer”, detalló, explicando que se trata de una enfermedad en la médula ósea que afecta la producción de células sanguíneas.

Cuesta también confesó que muchos de los conocimientos que comparte sobre animales no son de carácter profesional. “Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales”, declaró, generando una ola de reacciones entre quienes lo consideraban un experto del mundo animal.

Mira: ¿’La Diva indigente’ fue secuestrada? Aquí la verdad de su paradero

Frank Cuesta: ¿El Santuario Libertad es realmente un refugio para animales rescatados?

Otra de las revelaciones más graves fue sobre el supuesto santuario de animales salvajes que Frank Cuesta promocionó durante años como un refugio.

“Todos los animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales. Todo ha sido parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos”, declaró.

Sus palabras echaron por tierra la narrativa que había sostenido durante más de una década y que lo llevó a ganar millones de seguidores. Cuesta admitió, además, que varios animales bajo su cuidado murieron debido a negligencias propias.

“Los animales que han muerto en el santuario, la mayoría, ha sido por mi propia negligencia, pero la situación ha ido mejorando desde hace un tiempo. Intento aprender más y mejorarlo cada día” Frank Cuesta

Muchos internautas señalaron que la gravedad de mentir sobre el rescate de animales y las condiciones en las que vivían es motivo suficiente para que se investigue a fondo su actividad.

Mira: Tras muerte de la bebé de Lupita TikTok, influencer Eva Rojas enciende las alarmas

¿Qué dijo Frank Cuesta sobre su detención en Tailandia y su excolaborador Chi?

Frank Cuesta también abordó el tema de su detención en Tailandia por presunta posesión ilegal de animales protegidos, hecho que fue ampliamente cubierto por medios de comunicación y redes sociales. En aquel momento, se rumoreó que un colaborador suyo, conocido como Chi, fue quien lo denunció. En su nueva confesión, Cuesta aclaró que no fue Chi quien lo reportó, sino una ciudadana tailandesa que realizó una denuncia anónima.

“Ninguna de las personas que fueron señaladas tiene nada que ver con la misma. Yo tenía unos animales sin papeles legales en esos momentos y fue una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa la que alertó a las autoridades” Frank Cuesta

Asimismo, pidió disculpas públicas a Chi, reconociendo que lo difamó por celos y por considerar que su proyecto de refugio animal podría ser competencia.

“En su momento, hablé mal de Chi porque su proyecto podría haber sido una competencia para mi negocio. Por motivos de celos, empecé a hablar mal de él a sus espaldas. De corazón, le deseo lo mejor en su proyecto si algún día lo pone en marcha”.

También negó que Chi se encargara de las finanzas del santuario, como se había especulado. “Ante los rumores de que él llevaba el tema del dinero en el santuario es falso. En todo momento he sabido cuánto dinero entraba en esa cuenta y fue mi idea que las transacciones fuesen a través de una cuenta diferente”, aclaró Cuesta.

Lee: Famosa influencer perdió la vista a los 17 años por una rara enfermedad y ahora busca no heredarla a su bebé

Frank Cuesta desata polémica en redes ¿qué dicen sus fans?

Cuesta no sólo pidió disculpas públicas a sus seguidores por haberlos engañado con su falsa enfermedad y supuesto activismo animal, también reconoció haber usado su personaje para atraer atención. “Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas por haberme aprovechado de tanta gente”, declaró al cierre del video.

Las redes sociales estallaron tras el video confesional. Algunos usuarios aseguran que Cuesta fue presionado o amenazado para realizar esta declaración, mientras que otros consideran que simplemente está intentando limpiar su imagen tras años de engaños.