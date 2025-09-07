¿Danny Trejo murió a los 81 años? Así surgió el rumor falso de la muerte del actor de Machete

En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de preocupación tras circular la noticia del supuesto fallecimiento del actor Danny Trejo, conocido por su papel de Machete y por interpretar al tío de Juni y Carmen Cortez en la saga de Mini Espías. La información, compartida inicialmente por el actor John Leguizamo, generó un impacto inmediato entre los fanáticos y medios de entretenimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te damos los detalles.

Danny Trejo / Captura de pantalla

¿Danny Trejo realmente murió? La verdad detrás de la noticia falsa

No, el actor Danny Tejo no murió, el rumor sobre su muerte comenzó cuando John Leguizamo compartió una historia en Instagram con la palabra “RIP” junto a una fotografía del actor y el texto “Danny Trejo Jerónimo 1944-2025”. Esta publicación generó confusión entre los fanáticos, quienes interpretaron que el mensaje anunciaba el fallecimiento del actor.

Cabe destacar que la publicación original de Leguizamo no era reciente; se realizó el 19 de agosto como un homenaje a la trayectoria de Trejo, con la intención de reconocer su impacto en la cultura cinematográfica y la comunidad chicana. Sin embargo, la información fue malinterpretada y circuló nuevamente como noticia de último momento sobre su supuesto fallecimiento. Sin embargo, la incertidumbre se resolvió rápidamente cuando Trejo reapareció en sus redes sociales para desmentir la noticia.

El actor John Leguizamo compartió una historia en Instagram con la palabra “RIP” / Captura de pantalla

¿Qué dijo Danny Trejo de ma noticia falsa de su muerte?

Luego de que en redes sociales se desatara la confusión por su supuesto fallecimiento, Danny Trejo utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación. El actor, de 81 años, compartió un breve pero contundente mensaje con el que tranquilizó a millones de seguidores alrededor del mundo:

“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas” Danny Trejo

Con esta declaración, el intérprete de Machete y actor de la película de Mini Espías desmintió los rumores y dejó claro que se encuentra bien de salud. Incluso acompañó sus palabras con imágenes recientes, lo que dio mayor certeza de que continúa activo y en plena forma.

La publicación de Trejo rápidamente se llenó de comentarios de sus fanáticos, quienes expresaron alivio tras la aclaración. Mensajes de alivio inundaron sus redes sociales en cuestión de minutos como:



“Machete no muere”,

“Qué alegría saber que estás bien” y

“No nos asusten así”

Post de Instagram de Danny Trejo sobre su muerte / Captura de pantalla

¿Quién es Danny Trejo?

Danny Trejo nació el 16 de mayo de 1944 en Maywood, California, es un actor, activista y autor estadounidense, ampliamente reconocido por su apariencia ruda y su extensa trayectoria como actor de carácter. Ha sido parte de más de 400 producciones cinematográficas y televisivas, destacándose en papeles como Machete y participaciones en películas emblemáticas como Heat, From dusk until dawn y actuó en la franquicia Mini espías.

Originario de una familia mexicoamericana, Trejo vivió una juventud difícil marcada por la violencia y la delincuencia. Fue arrestado repetidamente entre sus 10 y 20 años, y pasó largas temporadas en prisiones de California, incluyendo San Quentin, donde fue campeón de boxeo entre los reos y se unió a un programa de 12 pasos que lo ayudó a superar su adicción a las drogas.

Tras su liberación, se dedicó a ayudar a jóvenes con problemas de adicción y formó parte de programas de rehabilitación. Su ingreso a la actuación fue fortuito: en 1985 participó como extra en Runaway train , donde un colega del pasado lo recomendó como entrenador de boxeo en el set; luego obtuvo su primer papel acreditado en Death Wish 4.

