Camilo rompe en llanto en pleno concierto, se enteró de la muerte de ser querido, VIDEO

La noche en Albacete se tornó emotiva y llena de sentimientos cuando el cantante colombiano Camilo rompió en llanto frente a miles de asistentes. El intérprete de ‘Vida de rico’ anunció, en medio del espectáculo, la pérdida de un ser amado, quien lo acompañó durante dos décadas, que había fallecido justo antes de la presentación. ¿Quién fue? Aquí te contamos todo.

Camilo rompe en llanto en el festival Albacete / Captura de pantalla

¿Qué dijo Camilo de la muerte de un ser querido durante su concierto en Albacete?

El anuncio ocurrió en uno de los momentos más emotivos del concierto. Camilo, con evidente tristeza, tomó el micrófono y compartió con el público:

“Me dijeron que mi perrita se había marchado al cielo, estoy pasando por un momento difícil” Camilo

Estas palabras arrancaron aplausos de solidaridad por parte de los asistentes, quienes lo acompañaron en silencio y respeto. A pesar de estar atravesando por el duelo, el cantante continuó su presentación con profesionalismo, regalando un espectáculo cargado de sentimientos. Muchos fans destacaron que la vulnerabilidad de Camilo le permitió conectarse todavía más con la audiencia, que se mostró empática y conmovida por la pérdida.

Además, en la misma noche, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, le entregó al cantante un obsequio muy especial: una estampa de la Virgen de los Llanos, considerada la patrona de la ciudad. Camilo recibió el detalle con gratitud y aseguró que lo guardará como un recuerdo de fe y de la calidez del pueblo albaceteño en un día que fue difícil pero también inolvidable.

¿Quién era Malvina, la perrita de Camilo que falleció tras 20 años a su lado?

Malvina no era una mascota cualquiera para el cantante Camilo, sino que era una compañera inseparable que estuvo junto a él durante 20 años. Desde sus primeros pasos en la música hasta el éxito internacional que ahora disfruta, la perrita lo acompañó en distintos momentos de su vida personal y profesional.

Aunque el cantante colombiano suele ser reservado con ciertos aspectos de su vida privada, en más de una ocasión compartió imágenes y recuerdos de su perrita, demostrando el gran cariño y vínculo que los unía. El fallecimiento de Malvina representa la pérdida de una parte importante de la historia de Camilo, quien no dudó en abrir su corazón frente al público de Albacete para expresar su dolor.

Los seguidores en redes sociales también reaccionaron con mensajes de apoyo, expresando comprensión hacia el difícil momento del artista.

Ella era Malvina la perrita de Camilo / Facebook

¿Cómo vivieron los fans el concierto de Camilo en la Feria de Albacete?

El concierto en Albacete estaba previsto como una gran celebración en el marco de la feria, y pese a la triste noticia, el evento no perdió su esencia de fiesta y música. El público se entregó por completo a Camilo, coreando cada una de sus canciones, desde las más románticas hasta los éxitos bailables que lo han convertido en una de las voces más reconocidas de la música latina.

Internautas en redes sociales relataron que el momento de la confesión sobre Malvina fue uno de los más sensibles de la noche. Sin embargo, tras un instante de silencio y lágrimas, el cantante continuó con temas que encendieron nuevamente la emoción y la alegría de la velada.

