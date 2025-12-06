Ella es la actriz que murió durante las grabaciones de Carita de ángel y fue reemplazada por Silvia Pinal

La producción de Carita de ángel vivió uno de los momentos más inesperados de su historia cuando una de sus figuras más queridas, Libertad Lamarque, murió durante las grabaciones de la telenovela. Su partida obligó a Televisa a hacer un ajuste inmediato en el elenco y elegir a otra gran figura de la actuación para continuar con el personaje, tarea que recayó en Silvia Pinal.

El suceso tomó por sorpresa al elenco, a la producción y al público, pues la actriz, de larga trayectoria en cine, teatro y televisión, llevaba un papel fundamental dentro de la historia. Su salida cambió la dinámica del proyecto y marcó uno de los momentos más recordados detrás de cámaras en la televisión mexicana.

Te puede interesar: Actriz de telenovelas como “Rebelde” y "¡Vivan lo niños!” anuncia su retiro a los 30 años de edad: ¿Por qué?

Libertad Lamarque / Captura de pantalla

¿Quién fue Libertad Lamarque, actriz de la época de Cine de oro?

Libertad Lamarque fue una actriz, cantante y figura icónica del cine de la Época de oro en Argentina y México. Nacida el 24 de noviembre de 1908 en Rosario, Argentina, destacó por su voz, su capacidad interpretativa y su presencia en la pantalla. Desde muy joven incursionó en el teatro y más tarde se consolidó en el cine argentino, donde protagonizó melodramas que la llevaron a la fama internacional.

Durante las décadas de los 30, 40 y 50 se convirtió en una de las figuras femeninas más emblemáticas de la industria, conocida como “la novia de América”. Su talento la llevó a trabajar no solo en Argentina, sino también en Cuba, España y México, país donde se estableció posteriormente y continuó su carrera artística.

En México participó en películas, programas de televisión y telenovelas. Entre sus trabajos más recordados en la pantalla chica se encuentran Esmeralda, La usurpadora, Infierno en el Paraíso y finalmente Carita de ángel, producción donde interpretaba a la abuela Pía, rol que quedó inconcluso tras su fallecimiento.

Te puede interesar: Estrella de Netflix muere a los 45 años tras perder la batalla contra dura enfermedad; así se despidió

Libertad Lamarque y Palito Ortega / Facebook

¿Cuándo y de qué murió Libertad Lamarque?

Libertad Lamarque falleció el 12 de diciembre del año 2000 en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de la época, la actriz murió a consecuencia de una neumonía que complicó su estado de salud. La artista tenía 92 años y seguía activa laboralmente al momento de su muerte.

Su hospitalización ocurrió mientras la telenovela Carita de ángel seguía en grabaciones, y aunque se esperaba su recuperación, su condición se agravó en pocos días. Su partida generó reacciones en la industria, ya que era considerada una figura histórica del espectáculo latinoamericano y su legado abarcaba más de siete décadas de trayectoria.

Tras conocerse la noticia, la producción confirmó que las escenas pendientes no podrían ser retomadas y que sería necesario encontrar una solución para completar la historia de su personaje.

Te puede interesar: ¿Juan Ferrara está enfermo? Revela que ya tiene listo su testamento, tras muerte de su exesposa, Alicia Bonet

¿Cómo fue el reemplazo de Libertad Lamarque en Carita de ángel por Silvia Pinal?

Luego del fallecimiento de Libertad Lamarque, la producción de Carita de Ángel, encabezada por Nicandro Díaz y basada en la historia original de Abel Santa Cruz, tomó la decisión de reestructurar el personaje que interpretaba la actriz. Debido a que aún quedaban escenas importantes para el desarrollo de la trama, se optó por introducir a otra figura femenina en un papel equivalente para continuar con el hilo narrativo.

Silvia Pinal fue seleccionada para integrarse al elenco de Carita de ángel, interpretando a un personaje nuevo que cumplía la función dramática que tenía la abuela Pía dentro de la historia. Esta decisión permitió que la telenovela siguiera su curso sin modificar el final previsto. Su ingreso fue anunciado como un homenaje implícito a la trayectoria de Lamarque, pues se trataba de otra primera actriz con un peso histórico similar dentro del espectáculo.

La producción realizó los ajustes necesarios para dar continuidad a la historia sin intervenir el trabajo ya grabado por Lamarque, manteniendo su participación intacta hasta los episodios que logró completar.

Te puede interesar: María Elena Saldaña ‘la Güereja’ sufre invasión en su propiedad y Rubén Cerda da los detalles: ¿Qué sucedió?