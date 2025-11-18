Señalan que la Fundación Silvia Pinal habría sido creada para perjudicar a los abuelitos que la actriz ayudó

Tras los señalamientos de la payasita “Serpentina” a Alejandra Guzmán como responsable de que se les retirara dinero de apoyo a actores y actrices necesitados en la Asociación Rafael Banquels, supimos que ahora se ha sumado su hermana, Sylvia Pasquel, para reforzar esta postura.

Y todo porque le causó una gran molestia que se invitara a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, para ser la vicepresidenta de la agrupación, con el propósito de tener una representación de la familia de Silvia Pinal, una de sus principales fundadoras.

Beneficiaria de la Asociación Rafael Banquels arremete contra Alejandra Guzmán / Luis Pérez y Redes sociales

¿Cómo comenzó la polémica de la asociación Silvia Pinal que involucra a Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán?

Miembros de la Asociación, que solicitaron el anonimato, dijeron no entender el porqué de este enojo y por qué busca denostarlos. Se preguntan: ¿Qué ha hecho junto con su hermana Alejandra Guzmán con la Fundación Silvia Pinal A.C.? ¿Qué sentimiento le embarga saber que, gracias a la intermediación de Alejandra, la Fundación Jumex retiró un apoyo a los adultos mayores?

Una persona allegada a la familia Pinal nos relató que Pasquel ha estado enojada toda su vida, y por lo mismo, se la pasa cometiendo error tras error, mientras que la Guzmán se deja calentar la cabeza fácilmente, como sucedió cuando el productor Ivan Cochegrus, cercano de Silvia Pinal en sus últimos años, le metió la idea de que la Asociación Rafael Banquels había hecho a un lado a su madre y abusaban de su condición de salud.

“Sylvia siempre ha sido muy envidiosa y, probablemente, vengativa. En el amor, fue igual de noviera que su hermana, pero discreta. Tampoco es novedad que le robó el novio a su propia madre. Pinal tuvo una relación con Fernando Frade; después, Sylvia lo conquistó y se casaron en 1985. Esto causó un distanciamiento entre madre e hija. Pasquel y Frade tuvieron una bebé, a la que le pusieron Viridiana, el nombre que tanto le dolía a Pinal tras el fallecimiento de su hija en un accidente. Luego, desafortunadamente, la pequeña falleció ahogada. Fue cuando madre e hija retomaron la comunicación, pero nunca fue la mejor relación”. Fuente TVNotas

Ahora, aunque firmaron ante notario la creación de la Fundación Silvia Pinal A.C., el dinero que Fundación Jumex le retiró a la Asociación Banquels aún no lo pueden recibir para su agrupación, pues tienen que cubrir por lo menos 2 años de labor social para ser donataria autorizada, además de requerir un domicilio oficial, contabilidad, etcétera. Hasta el momento, no hay una sola acción; Alejandra vive en Estados Unidos, y Pasquel trabaja y viaja.

Fundación Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué está pasando con la herencia de Silvia Pinal?

Por otra parte, nuestra fuente nos asegura que ningún miembro de la familia Pinal tiene apuro en cobrar la herencia. Aunque no se ha dicho públicamente, no se han podido repartir los bienes porque existen demandas de trabajadores que tenía ‘la Diva’.

“Este asunto puede llegar a más de 15 años. El tema jurídico es muy complicado. Son muy fuertes los rumores de que doña Silvia tenía muchos estacionamientos y era dueña de una plaza comercial, además del edificio del teatro Silvia Pinal, teatro Versalles, más propiedades en Acapulco, Estados Unidos, etcétera”. Fuente TVNotas

Además del problema de las demandas, deben definir cómo se van a repartir los bienes, lo que les costará un dineral: “Es un problema de millones de pesos: La casa del Pedregal, el teatro Silvia Pinal, el foro Versalles. El edificio completo, que incluye el área de tiendas, tiene un rendimiento mensual altísimo, son 5 pisos, y cada uno deja por lo menos 30 mil pesos mensuales, más la renta de los 2 teatros”.

La asociación Rafael Banquels está en riesgo de desaparecer / Redes sociales

¿Cómo se ha repartido las propiedades de Silvia Pinal entre sus hijos?

Se sabe también que Alejandra Guzmán se quedó con un departamento en Bucareli, donde anteriormente la Asociación Rafael Banquels tenía sus oficinas. Se rumora que la familia está recibiendo las rentas de las múltiples propiedades de ‘la Diva’: “Los hijos, antes de que falleciera su mamá, arreglaron todo para administrar la inmobiliaria”.

No obstante, dicen que Pasquel, quien ya tiene 75 años, muy probablemente no alcanzará a disfrutar de todos los bienes. “Quizá esto sea un castigo divino por la canallada que cometió, junto con su hermana, hacia los adultos mayores. Si la Asociación Rafael Banquels no hubiera perdido el apoyo, en este momento al menos podrían ayudar a 150 personas. Actualmente solo son 93 beneficiarios, quienes de recibir 3 mil pesos, ahora reciben menos de la mitad o la mitad. La vida las tiene que juzgar”, advierte nuestro informante.

Ahora que se informó que salieron a la luz audios que evidencian maltrato hacia Silvia Pinal por parte de su equipo de enfermeras, nuestra fuente nos dice que de esto estaba enterada Sylvia Pasquel y se hizo de la vista gorda.

