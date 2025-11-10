Stephanie Salas rompe el silencio tras audios de supuesto maltrato a Silvia Pinal ¿confirma que son reales?

A casi un año de la muerte de Silvia Pinal, un audio filtrado donde una enfermera la regaña con tono severo desató indignación en redes. La grabación, que muchos consideran prueba de maltrato, fue confirmada como auténtica por Efigenia Ramos, su exasistente. Tras el escándalo, Stephanie Salas rompió el silencio y, junto a Humberto Zurita, alzo la voz ¿qué dijo?

¿Qué revela el audio filtrado de Silvia Pinal y quién lo grabó?

En redes sociales se viralizó una grabación donde se escucha a una enfermera regañando a la actriz Silvia Pinal, en lo que muchos consideran una muestra clara de maltrato hacia la legendaria figura del cine de oro mexicano.

La voz de Silvia, débil y cansada, responde con un “¿Qué?” seguido de una tos, mientras la trabajadora le exige silencio: “Usted, señora Pinal. Está hable y hable y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, por favor”. El clip termina con Silvia obedeciendo: “Bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.

La grabación ha desatado una ola de comentarios, muchos de ellos exigiendo que se investigue si la actriz fue víctima de negligencia en sus últimos años. Pero, ¿qué hay detrás de este audio? ¿Es real? ¿Quién lo grabó? ¿Y por qué sale a la luz ahora?

¿Qué dijo Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, sobre el presunto maltrato que sufrió la actriz?

El audio fue confirmado como auténtico por Efigenia Ramos, quien trabajó como asistente personal de Silvia Pinal durante más de 30 años. En entrevista con el programa Sale el sol, Efigenia explicó que la grabación fue hecha en 2022 por otra enfermera que también trabajaba en la residencia de la actriz.

“Esa noche estaban las dos enfermeras: la que estaba grabando y la que le estaba gritando. Yo me enteré hasta agosto de 2024 porque Sylvia (Pasquel) le pasó los audios a su hermana (Alejandra Guzmán). Resulta que su hermana sí se enojó mucho y fue y corrió a esta enfermera” Efigenia Ramos

Según su testimonio, la enfermera que grabó el audio fue despedida en 2022 por “floja”, y en venganza, decidió compartir el material con Sylvia Pasquel. “La que estaba grabando se le despidió porque no colaboraba mucho… Cuando ella se fue, tengo entendido que le pasó estos audios a la señora Pasquel”, añadió.

Tras el incidente, se instalaron cámaras de seguridad en la casa, controladas por los hijos de Silvia y por Iván Cochegrus. Efigenia lamentó profundamente que el audio haya salido a la luz y pidió que se deje descansar a la actriz: “Si hay más material, que se denuncie formalmente”.

¿Qué dijo Stephanie Salas sobre los audios de maltrato a Silvia Pinal?

En medio de la polémica, Stephanie Salas fue abordada por las cámaras de TVNotas mientras caminaba junto a su pareja, Humberto Zurita. Visiblemente afectada, la actriz y cantante pidió respeto para la memoria de su abuela.

“Lo único que pido es que dejen descansar a mi abuela. Es lo único que te puedo decir” Stephanie Salas

Stephanie reconoció que ha sido un año difícil para ella, lleno de altibajos emocionales, y que este tipo de noticias solo hacen más complicado el proceso de duelo: “Yo ahorita venía, pues tengo altibajos, ha sido un año difícil. Entonces esas pérdidas son fuertes. Todo lo que salga alrededor, todos estos chismes… yo lo único que pido es, en verdad, ya, se deje descansar en paz”.

Cuando se le insistió en que el audio podría servir para generar conciencia sobre el cuidado de los adultos mayores, Stephanie respondió con mesura:

Stephanie Salas “Yo lo sé. La verdad no me meto de fondo a los chismes porque sí afectan. Lo que estoy diciendo es que dentro de todo lo que pudiera llegar a salir, pues siempre puede pasar eso. Pido de la manera más respetuosa recordar a mi abuela como era, como una pionera, una grande del teatro. Humberto me habla maravillas de mi abuela y eso para mí es grande”.

¿Habrá homenaje para Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso?

Con el aniversario de la muerte de Silvia Pinal a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan si habrá algún homenaje o misa en su honor. Sin embargo, Stephanie Salas aseguró que no tiene información al respecto y sugirió que se le pregunte directamente a su madre, Sylvia Pasquel.

“No sé si se le va a hacer algún homenaje o misa, mejor pregúntenle a mi mamá” Stephanie Salas