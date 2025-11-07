¿Silvia Pinal era maltratada por su enfermera? Su exasistente confirma audio y ¿revela negligencia familiar?

El nombre de Silvia Pinal vuelve a ser el centro de atención. Y es que, a poco de que se cumpla un año desde su lamentable muerte, salió a la luz un audio del trato que recibía por parte de una enfermera. En el clip, se puede escuchar a la trabajadora regañándola.

Si bien la autenticidad de la grabación fue puesta en duda al principio, Efigenia Ramos, quien fungió como asistente de Silvia Pinal por más de tres décadas, confirma su veracidad y revela qué habría detrás de dicho material, ¿hubo negligencia familiar?

Efigenia Ramos / Redes sociales

¿Qué dice el audio filtrado de Silvia Pinal y su enfermera?

En el audio filtrado, se puede escuchar cómo la enfermera regañaba a Silvia Pinal por seguir despierta. La trabajadora, con aparente molestia, le dice: “Silencio”, mientras que la actriz, con voz cansada, le responde: ‘¿Qué?’, seguida de una tos.

Posteriormente, la cuidadora le vuelve a decir que se calle, pues los demás residentes de la casa estarían durmiendo: “Usted, señora Pinal. Está hable y hable y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, por favor”, le dice con voz severa.

Al ver que la celebridad no le hacía caso, siguió exigiéndole que dejara de hablar. Finalmente, Pinal la obedece y le dice: “Bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.

El material provocó mucha indignación en redes sociales. Los usuarios consideran que el audio es una prueba fehaciente de que la ‘Diva del Cine de oro mexicano’ sufría maltrato y han exigido que se investigue el caso.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué dijo Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, sobre el presunto maltrato que sufrió la actriz?

Luego de que el material se viralizara, Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, rompe el silencio y confirma la autenticidad del audio. En una entrevista para ‘Sale el sol’, la mujer comenzó diciendo que la grabación se realizó en 2022 y fue hecha por otra enfermera que también trabajaba para su exjefa.

Indicó que fue Alejandra Guzmán, hija de la actriz, quien habría despedido a la trabajadora que le gritó a su mamá, luego de que su hermana, Sylvia Pasquel, recibiera el material por parte de la segunda cuidadora.

“Sus hijos (las contrataron). Esa noche, de acuerdo a lo que yo estoy escuchando, estaban las dos enfermeras: la que estaba grabando y la que le estaba gritando. Yo me enteré hasta agosto de 2024 porque Sylvia le pasó los audios a su hermana (Alejandra Guzmán). Resulta que su hermana sí se enojó mucho y fue y corrió a esta enfermera” Efigenia Ramos

De acuerdo con Efigenia, la segunda enfermera le habría dado este material a Sylvia en 2024, luego de que la despidieran por “ser floja”.

“La que estaba grabando, se le despidió en 2022 porque no colaboraba mucho… Cuando ella se fue, tengo entendido que le pasó estos audios a la señora Pasquel. Sin embargo, se quedó callada, hasta que la corrieron y, en venganza, le mandó esos audios a la señora Pasquel”, resaltó.

Reconoció que, a partir de esto, se pusieron cámaras de seguridad en la residencia, las cuales eran controladas por los hijos e Iván Cochegrus. Finalizó diciendo que se sentía muy triste de que el audio saliera a la luz y pidió que ya “dejaran descansar” a Silvia. También les recomendó a los vástagos de Silvia que, si existe más material de este tipo, procedan a hacer una denuncia formal.

¿Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, se quiere quedar con la herencia de la actriz?

En medio de todo este escándalo, se destapó la supuesta verdadera razón por la que Efigernia Ramos fue excluida de la misa conmemorativa que se realizó en honor a Silvia Pinal hace algunos días.

Según información del periodista Emiliano Morales, los hijos de Pinal, presuntamente, descubrieron que Ramos quería “autoheredarse” algunos bienes de la actriz. También habría aprovechado el acceso que tiene a las cuentas bancarias de la familia y realizado movimientos financieros sin autorización.

“Se dieron cuenta de que la exasistente de mi Doña Silvia, ya se había ‘autoheredado’, pues ella tenía acceso a las cuentas de Silvia Pinal”, indicó.

Hasta el momento, la familia Pinal no se ha pronunciado ante esto. Asimismo, Efigenia tampoco dijo nada con respecto a este tema durante la entrevista con ‘Sale el sol’.

