Silvia Pinal: ¿Familia de la actriz acusa a Efigenia Ramos de haber robado la herencia? ¿Se auto heredó?

La herencia de la legendaria actriz Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024, ha desatado una serie de especulaciones acerca de conflictos familiares y legales. En el centro de la polémica se encuentra Efigenia Ramos, exasistente personal de la icónica figura del Cine de Oro mexicano, quien, aseguran habría sido señalada de quedarse con bienes y recursos de la actriz antes de su fallecimiento. ¿Será? ¿Ramos ya se defendió?

Silvia Pinal / Clasos

¿Quiénes son los herederos y cómo fue repartida la herencia de Silvia Pinal?

En noviembre de 2024, una persona cercana reveló a la TVNotas que Silvia Pinal habría dejado una herencia valuada en aproximadamente 250 millones de pesos, compuesta por bienes inmuebles, piezas de arte y cuentas bancarias.

De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el testamento de la actriz contempla a nueve beneficiarios: sus tres hijos (Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique), sus cuatro nietas (Giordana, Schersa, Stephanie Salas y Frida Sofía), además de sus dos bisnietas, Michelle Salas y Camila Valero. También se menciona a personas cercanas como Efigenia Ramos, quien fue su asistente por más de tres décadas, y amistades como Mónica Marbán.

Tras la muerte de doña Silvia Pinal, en el programa De primera mano, se indicó que María Elena Galindo, hermana de la fallecida Tina Galindo (quien era la albacea designada de Silvia Pinal), afirmó que el testamento aún no ha sido abierto. Esto no se debe a desinterés, sino a que ciertos trámites legales aún no se han completado.

Además, algunos reportes informaron en diciembre de 2024, que habría existido una presunta discusión entre los hijos de Silvia Pinal, esto debido a que querían indemnizar a Efigenia por sus años de trabajo. Más adelante, Gustavo Adolfo mencionó que a Ramos le tocaba el 5% de una colección de arte .

Te puede interesar: Frida Sofía llega a México para pelear herencia de Silvia Pinal con Alejandra Guzmán: “juntas somos fuertes”

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Por qué culpan a Efigenia Ramos de haber robado parte de la herencia de Silvia Pinal?

Hace unos días, Efigenia Ramos fue noticia al quedar fuera de la misa organizada por el cumpleaños de Silvia Pinal. Casi de manera paralela, aparece más información, respecto a la herencia de Doña Silvia.

Recientemente, durante la transmisión del programa de espectáculos La esquina de las primicias, el periodista Emiliano Morales reveló que, los hijos de Silvia Pinal habrían descubierto que Efigenia Ramos, se “auto heredó” , esto debido a que, según él, tenía acceso completo a las cuentas bancarias y realizó movimientos no autorizados por la familia.

Se dieron cuenta de que la exasistente de mi Doña Silvia, ya se había “autoheredado”, pues ella tenía acceso a las cuentas de Silvia Pinal Emiliano Morales, periodista vía Instagram

Según lo dicho por Morales, Ramos habría adquirido o tomado posesión de objetos personales de gran valor como abrigos y obras de arte, bajo el argumento de que le pertenecían por decisión de la misma Silvia Pinal. Esto no ha sido confirmado por alguna fuente oficial de la familia, por lo que guarda la calidad de rumor.

Te puede interesar: Efigenia Ramos confiesa haber recibido una señal desde el más allá, asegura que fue Silvia Pinal

¿Quién acusó a Alejandra Guzmán de haber agredido físicamente a Efigenia Ramos?

Por otra parte, el periodista argentino Maximiliano Lumbia desató controversia al afirmar que Alejandra Guzmán habría agredido físicamente a Efigenia Ramos. De acuerdo con sus declaraciones, el enojo de la cantante supuestamente se originó al enterarse de que Ramos está incluida como heredera en el testamento de Silvia Pinal.

“La información que a mí me llega es que Efigenia Ramos fue golpeada por un integrante de la familia Guzmán Pinal. Todo este tiempo lo ocultó (…) dudo mucho que le hayan pagado bien, posiblemente y tal vez la hayan amenazado y por eso prefiere decir que salió por las buenas y que salió bien”. Maximiliano Lumbia

Lumbia también insinuó que la exasistente pudo haber optado por guardar silencio debido al temor o posibles amenazas. Además, arremetió contra Guzmán:

“Qué poca ma… de la persona que agrede, insulta y golpea a la mujer que se hizo cargo y acompañó a su madre durante más de 30 años”, afirmó Lumbia.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado respaldó esta versión al asegurar que existirían pruebas que confirman la agresión. Según Alvarado, incluso hay videos en los que presuntamente se observa a Alejandra Guzmán abofeteando a Efigenia Ramos.

“Tiene contrato de confidencialidad, por eso me imagino que se tendrá que asesorar para ver cómo lo puede platicar” Ana María Alvarado

Te puede interesar: Michelle Salas, en su cumpleaños 36, conmueve a sus seguidores al recordar a Silvia Pinal: “Me duele el alma”

Efigenia Ramos y Alejandra Guzmán, agresión / Redes sociales y canva

Al momento Efigenia no se ha pronunciado ante los diferentes reportes en los que la señalan.