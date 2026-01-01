Herencias de famosos 2025: millonarios testamentos y disputas familiares por bienes

El 2025 dejó al descubierto las herencias más polémicas del espectáculo, con disputas legales, testamentos millonarios, familias separadas y enfrentadas y decisiones inesperadas que dieron de qué hablar. Estas son las historias más fuertes del año.

Herencia de Silvia Pinal: cuánto dejó y quiénes son los herederos

La herencia de Silvia Pinal sigue en disputa / Instagram: @silvia.pinal.h YouTube: Ernesto Buitrón News

Durante meses se dijo que Silvia Pinal murió sin dinero, pero en agosto se reveló que su herencia ascendería a 200 millones de pesos.

Los herederos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, quienes recibirían alrededor de 36 millones cada uno.

La albacea designada, María Elena Galindo, renunció al cargo por el desgaste que implicaba mantener la icónica mansión de la diva y asumir sus costos.

Herencia de Daniel Bisogno: conflicto entre su hermano y la mamá de su hija

Los médicos trataron de salvarle la vida al conductor / TVNotas

Tras la muerte del conductor de Ventaneando, estalló un conflicto entre Alex B, hermano de Daniel, y Cristina Rivapalacio, su exesposa y madre de su hija.

Ella lo acusó de vaciar una de las casas del conductor.

Él alegó que Cristina cambió cerraduras y pidió que propiedades y seguro quedaran destinados a su sobrina, heredera hasta su mayoría de edad.

También mencionó que uno de los deseos de Daniel era seguir apoyando económicamente a su padre enfermo.

Hoy, la familia está en espera de resoluciones legales para saber qué pasará con los bienes del conductor.

Herencia de Paquita la del Barrio: pelea entre sus hijos a días de su muerte

Paquita la del Barrio ¿dejó testamento? / Facebook: Paquita la del Barrio

El fallecimiento de Paquita la del Barrio el 12 de febrero provocó una batalla entre su hijo Miguel y su hija adoptiva Martha.

Ella acusó a su hermano de decir que ella “mató” a Paquita, además de maltrato y humillaciones.

El pleito se originó por la disputada herencia de la cantante, aunque la familia decidió guardar silencio tras una reunión privada.

También trascendió que Paquita dejó deudas millonarias con el fisco, mismas que están siendo atendidas.

Herencia de Julián Figueroa: Imelda Tuñón impugna el testamento

Tío de Julián Figueroa confiesa si su sobrino dejó un testamento / Facebook: Julián Figueroa/YouTube: Imagen Entretenimiento

El proceso por la herencia de Joan Sebastian dio un giro cuando Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, cambió de abogados tanto en México como en Estados Unidos.

Maribel Guardia ha declarado que la herencia de Julián es 100% para su hijo, pero Imelda decidió impugnar el testamento para poder disponer de esos bienes.

Herencia de Dulce: su hija Romina es la heredera universal

Dulce nunca tuvo escándalos, hasta su muerte / Redes sociales

A finales de diciembre de 2024 falleció Dulce inesperadamente y luego de varios dimes y diretes, se leyó el testamento de la cantante, revelándose que su hija Romina fue nombrada la heredera universal.

Romina denunció miedo por su seguridad debido a las declaraciones en su contra de:

Ofelia Cano, amiga de Dulce

Francisco Cantú, supuesto exnovio de Dulce

Lizabeth Noeggerath, prima de Romina

Ellos aseguran que la joven “fantasea” y tiene “delirios de persecusión”, aumentando la controversia.

Herencia de Xava Drago (Coda): su familia excluye a su pareja

La muerte de Xava Drago deja controversias / IG: @xavacoda

Tras la muerte del vocalista Xava Drago en agosto, su pareja Ela Corez reveló que, aunque él dejó asegurada a su familia, las decisiones de los parientes del cantante la dejaron fuera.

Pidió la apertura del testamento y confirmó irregularidades en el proceso.

Herencia de Nicandro Díaz: disputa entre su exesposa y su última pareja

Se disputan la herencia de Nicandro Díaz / X

Tras la trágica muerte de Nicandro Díaz, la herencia del productor ha generado un pleito creciente entre Cynthia Butron, su exesposa, y Mariana Robles, su última pareja.

Se habló de bienes y cuentas que supuestamente se quedó Cynthia, además de un presunto mal uso de un poder notarial por parte de Mariana; sin embargo, esto no procedió legalmente.

