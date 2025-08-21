Xava Drago: Su novia, Ela Corez, se pronuncia con desgarrador mensaje sobre la muerte del vocalista de Coda

El rock mexicano sigue conmocionado por la trágica muerte de Xava Drago, vocalista del grupo Coda, tras perder la batalla contra el cáncer, a los 54 años. Su novia, la actriz Ela Corez, se pronunció en redes sociales ante este hecho y comparte un desgarrador mensaje, ¿cómo reaccionó?

Muere Xava Drago / Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, hoy 21 de agosto?

Durante la mañana de hoy 21 de agosto, se dio a conocer la muerte de Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago, quien era vocalista de Coda. La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial de la agrupación.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido.Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”, se lee en el comunicado.

Muere Xava Drago; comunicado oficial / IG

Después, en las redes sociales del cantante compartieron la carta de despedida del cantante, en la que agradeció el cariño de sus fieles fans.

“Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘rocanrolie’, pero sobre todo goce y amé cada instante maravilloso que construí. Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante podré estar en compañía de mi hermosa madre”, se lee.

¿Cómo reaccionó Ela Corez, novia de Xava Drago, a la muerte del vocalista de Coda?

Ahora, Ela Corez, novia del vocalista de Coda, lanzó un desgarrador mensaje por su muerte. A través de redes sociales, reposteó el escrito sobre el deceso de Xava junto a unas palabras en el que expresa el gran dolor que siente ante su pérdida.

Ela Corez, novia de Xava Drago “Con toda la tristeza les cuento que mi Xava Drago, la voz de Coda se fue a cantar al cielo, un cielo en donde estará tranquilo, sin dolor y mucha paz. Gracias a todos por su apoyo siempre, por no dejarnos, los quiero mucho”

Como era de esperarse, el mensaje de Ela Corez no pasó desapercibido y los internautas llenaron el post de comentarios solidarios ante este momento tan difícil de su vida. Estas son algunas palabras que se podían leer:

“Chiquita bella, lo siento mucho, que tu corazón encuentre consuelo, un abrazo”

“Te abrazamos con todo el corazón”

“Mucha fortaleza en este momento que sabemos que es difícil”

“Xava ya está descansando”

“Ya libre de dolor y sufrimiento. Un abrazo para ti y sus hijas, pronta resignación”

“Te abrazo con el alma”

¿De qué murió Xava Drago, vocalista de Coda, hoy 21 de agosto?

Xava Drago, vocalista de Coda, murió hoy 21 de agosto tras una larga lucha contra el cáncer de estómago. El cantante fue diagnósticado con esta enfermedad en junio del 2024.

Se sometió a diversos tratamientos, incluyendo quimioterapias y una cirugía. Aunque en su momento se informó que ya se encontraba en fase de recuperación, en abril del 2025 recayó. A partir de eso, comenzó a tratarse nuevamente y hasta pidió donaciones a través de redes sociales.

Sin embargo, a principios de este mes, el cantante anunció que los nuevos tratamientos no habían funcionado y los médicos lo desahuciaron. Con un emotivo mensaje, agradeció el apoyo de todos los fans, así como de sus familiares y colegas.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, indicó.

Pese a todo, los seres queridos de Xava mantenían la esperanza y se mantuvieron a su lado hasta el último momento.

¿De qué murió Xava Drago? / Redes sociales

¿Quiénes han sido las parejas de Xava Drago, vocalista de Coda?

Si bien Xava Drago, vocalista de Coda, siempre se mantuvo hermético en cuanto a hablar sobre su vida personal, se sabe que tuvo dos parejas, quienes fueron las madres de sus hijas.

La primera fue Jennifer Lynn Root. No se conoce mucho sobre ella, más que es una ciudadana estadounidense, con quien tuvo una hija con Xava en el 2010. En 2014, el cantante participó en ‘La voz México’ para ganar notoriedad y recuperar a su hija. En aquel entonces, se reportó que había una disputa legal debido a que, supuestamente, Lynn se había llevado a la menor sin el consentimiento del padre. Xava nunca habló mucho sobre este asunto.

La segunda fue Ela Corez, con quien Xava inició un romance a finales del 2021. En redes sociales, la pareja siempre se mostró muy feliz y, en mayo del 2025, le dieron la bienvenida a su primera hija juntos. Corez apoyó al artista en su enfermedad.

