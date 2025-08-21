Muere Xava Drago, vocalista de Coda: Revelan las últimas y desgarradoras palabras del intérprete de ‘Aún’

El rock mexicano está de luto. Salvador Aguilar, más conocido como Xava Drago, vocalista de la banda Coda, murió a los 54 años tras una intensa lucha contra un cáncer de estómago que le fue diagnosticado en julio de 2024. Luego de la confirmación de su lamentable deceso, su familia compartió cuáles fueron sus últimas palabras, en redes sociales.

La noticia de la muerte de Xava Drago conmocionó a toda la industria de la música, dado que, días antes, el cantante compartió los difíciles momentos de salud que enfrentaría tras su recaída con el cáncer de estómago. En redes no han parado los mensajes de despedida al querido intérprete.

¿Cómo anunciaron la muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, a los 54 años?

La mañana de hoy, jueves 21 de agosto, la agrupación Coda lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmaron el deceso del Xava Drago, a los 54 años.

Con un conmovedor mensaje, la banda Coda despidió a su querido compañero, quien luchó contra el cáncer de estómago, hasta sus últimos momentos.

“Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido. Nuestro abrazo para toda su familia, deseamos de todo corazón que pronto encuentren consuelo y paz en sus corazones, estamos con ustedes”. Coda

“Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado, estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna. Queremos agradecer a los fans, amigos, medios, familia de Xava y todos los que dieron su corazón y apoyo para acompañarlo hombro a hombro en este difícil camino, camino que hoy tristemente llegó a su fin”, agregaron.

Muere Xava Drago; comunicado oficial / IG

¿De qué murió Xava Drago, vocalista de Coda?

El reconocido vocalista de Coda, Xava Drago, recordado por interpretar “Aún”, falleció tras librar una prolongada y difícil batalla contra un agresivo cáncer de estómago.

En julio de 2024 se le detectó cáncer gástrico. Durante meses se sometió a distintos tratamientos, entre ellos cirugía, quimioterapia y radioterapia. Incluso, anunció, en algún momento, que se encontraba “libre de la enfermedad”. No obstante, en abril de 2025 el padecimiento regresó con mayor agresividad, lo que le provocó una fuerte recaída. Finalmente, a principios de agosto, Xava reveló que había sido desahuciado.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí”, dijo en su cuenta de Instagram.

Muere Xava Drago; estas fueron sus últimas palabras / IG: @xavacoda

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Xava Drago, cantante de Coda?

Tras la confirmación del fallecimiento de Xava Drago, luego de que fue desahuciado, en las redes sociales del vocalista de Coda revelaron sus últimas palabras.

A través de su cuenta oficial de Instagram, compartieron con sus seguidores la carta de despedida que dejó Xava. En dicho texto le dedicó un desgarrador mensaje a todos sus fans. Aseguró que podrá “descansar tranquilo y en paz”.

Muere Xava Drago; publicaron su carta de despedida / IG: @xavacoda

“Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar a la vida; gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera. Canté, canté, ’rocanrolie’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”, se lee en la imagen que publicó Coda.

“Para cuando estén leyendo estas líneas, yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y en paz y lo más importante podré estar en compañía de mi hermosa madre. Gracias nuevamente a todos por tanto amor, buena vibra y mucho rock and roll. Me despido con mucho amor para todos”. Xava Drago

En la descripción del post de Xava, la familia del cantante reiteró el agradecimiento a sus seres queridos y fans por el cariño que obtuvo el cantante. Asimismo, puntualizaron que su partida dejó un “vacío enorme”.

Muere Xava Drago; su familia agradeció las muestras de cariño / IG: @xavacoda

“A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme... Eternamente, Xava Drago Muchas gracias, Paloma Aguilar Hurtado”, agregaron.

Como era natural, sus fieles seguidores, así como los internautas, le desearon el descanso eterno. Enviaron fuerza a los familiares de Xava Drago, por el luto que enfrentarían por su partida hoy, jueves 21 de agosto.

