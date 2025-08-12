Muere querido cantante de rock mexicano previo a un show, aseguran que lo habrían asesinado

Una tragedia sacude a la escena del rock urbano en México; Óscar Lerma, mejor conocido como Guadaña Jr., murió momentos antes de su presentación en el Centro de espectáculos La lonita, el pasado 10 de agosto.

La noticia de la muerte del hijo de líder de la banda Bostik, Óscar Lerma, causó total conmoción entre los fieles fanáticos del rock urbano en México. Principalmente por la forma en la que se habría llevado a cabo su supuesto asesinato.

Muere ‘el Guadaña’, querido rockero mexicano / Redes sociales

Te puede interesar: Ella fue la querida cantante de regional mexicano que murió tras estar 13 años en estado vegetativo

¿Cómo anunciaron la muerte del cantante Óscar Lerma, Guadaña Jr.?

Según se reportó, Oscar Lerma, conocido como Guadaña Jr, estaba programado para presentarse como invitado especial en el evento del 10 de agosto de 2025 en el Centro de espectáculos La lonita, en Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, la mañana de este lunes, el propio recinto anunció su fallecimiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“El centro de espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, desviviendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor”, se lee.

Asimismo, la agrupación Blue Boys expresó su pesar por el fallecimiento del músico, quienes destacaron que en los últimos meses había comenzado su camino como solista, dado que continuaría con el legado artístico de su padre, David Lerma, ‘Guadaña’, quien murió en mayo pasado.

En un comunicado, la banda envió sus condolencias y deseó fortaleza a sus familiares y seres queridos ante esta pérdida.

No te pierdas: ¡Tragedia para Bad Bunny! Asesinan a fan previo a concierto del cantante en Puerto Rico

¿De qué murió Óscar Lerma, ‘Guadaña Jr’, el 10 de agosto del 2025?

Los primeros reportes señalan que Óscar Lerma, cantante de rock, fue atacado mientras esperaba dentro de su vehículo en el estacionamiento del Centro de espectáculos La lonita.

La versión difundida en redes sociales indicó que, supuestamente, el cantante recibió un disparo directo, lo que provocó su muerte casi instantánea. Según algunos testimonios, esto ocurrió durante una balacera. No obstante, según se dice en la red, el ataque supuestamente fue dirigido específicamente contra él.

No obstante, estos son rumores en redes, ya que las autoridades no se ha pronunciado por la muerte de Óscar Lerma.

Muere ‘el Guadaña’, querido rockero mexicano / Redes sociales

Mira: Actor de Hollywood perdió la vida con accesorio de utilería en pleno set de grabación

¿Quién fue Óscar Lerma, ‘Guadaña Jr’, hijo de David Lerma, líder de la banda Bostik?

Óscar Lerma, conocido artísticamente como ‘Guadaña Jr.’, fue un joven músico mexicano que seguía los pasos de su padre, David Lerma, líder emblemático de la legendaria banda de rock urbano Bostik. Desde muy joven, el cantante mostró pasión por la música y decidió continuar con el legado familiar, ya que forjó su propia carrera dentro del género que su padre ayudó a consolidar en México.

Con su proyecto solista llamado ‘Guadaña Jr tributo al gran jefe’, buscaba rendir homenaje a la trayectoria de Bostik, así como a su padre David Lerma, líder de dicha banda, con la reinterpretación sus clásicos.