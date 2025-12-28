Muere Brigitte Bardot a los 91 años; la última leyenda del cine francés ¿Quién era y de que murió?

La mañana de este domingo 28 de diciembre de 2025 se confirmó la muerte de Brigitte Bardot, actriz, cantante y activista francesa, considerada una de las figuras más influyentes del cine europeo del siglo XX. La noticia fue dada a conocer por la Fundación Brigitte Bardot mediante un comunicado oficial difundido en sus canales institucionales, lo que rápidamente generó reacciones a nivel internacional.

Brigitte Bardot

¿Quién fue Brigitte Bardot y por qué marcó la historia del cine?

Brigitte Anne-Marie Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. Desde temprana edad mostró interés por la danza y las artes escénicas, aunque su entrada al cine se dio de forma inesperada tras conocer al director Roger Vadim, quien se convirtió en una figura decisiva en el inicio de su carrera artística.

El punto de quiebre llegó en 1956 con el estreno de Y Dios creó a la mujer, cinta dirigida por Vadim que provocó un impacto cultural inmediato. La película colocó a Bardot en el centro de la atención internacional debido a su estilo interpretativo, su presencia escénica y una representación corporal que rompía con los códigos conservadores de la época. La recepción fue contrastante: mientras en Estados Unidos surgieron protestas de sectores religiosos, en Francia se consolidó como un nuevo ícono del cine moderno.

A partir de ese momento, Brigitte Bardot se convirtió en una de las actrices más solicitadas del cine europeo, participando en producciones que hoy son consideradas clásicas. Su imagen trascendió la pantalla grande y se instaló en la moda, la música y la cultura popular, posicionándola como un símbolo de toda una generación.

Brigitte Bardot

¿Por qué Brigitte Bardot se retiró del cine en pleno éxito?

En 1973, cuando su carrera aún se encontraba en un punto alto, Brigitte Bardot anunció su retiro definitivo del cine a los 39 años. La decisión sorprendió a la industria y al público, ya que su presencia seguía siendo constante en producciones de alto perfil. La actriz explicó en diversas entrevistas que prefería abandonar el medio antes de que este la desplazara.

Tras su retiro, Bardot se alejó por completo de los sets de filmación y redirigió su vida hacia una causa que marcaría su segunda etapa pública: la defensa de los derechos de los animales. Para financiar este nuevo proyecto personal, vendió joyas y propiedades, con el objetivo de consolidar la Fundación Brigitte Bardot, organización dedicada al bienestar animal a nivel internacional.

Uno de los episodios más visibles de esta etapa fue su activismo contra la caza de crías de foca en Canadá, una campaña que alcanzó notoriedad mundial y colocó su nombre nuevamente en la agenda mediática, ahora fuera del ámbito cinematográfico. A partir de entonces, su figura pública estuvo estrechamente vinculada al activismo, dejando en segundo plano su legado como actriz.

Brigitte Bardot

¿Cómo fueron los últimos años de Brigitte Bardot y dónde murió?

Brigitte Bardot pasó sus últimos años alejada de la vida pública y mediática. Residía en La Madrague, su emblemática casa ubicada en Saint-Tropez, en la Costa Azul, una propiedad que durante los años sesenta fue escenario de encuentros ligados al glamour internacional y que posteriormente transformó en un refugio personal y santuario para animales.

De acuerdo con los primeros reportes, la actriz falleció de manera tranquila tras un deterioro progresivo de su estado de salud. La fundación que lleva su nombre confirmó que Bardot murió en su domicilio, rodeada de su entorno cercano. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre servicios funerarios o homenajes oficiales.

Su muerte ocurre un año después del fallecimiento de Alain Delon, con quien compartió generación y época dentro del cine francés. Tras la partida de Delon en 2024, Bardot era considerada la última gran figura viva del periodo dorado del cine galo, lo que refuerza el peso histórico de su deceso.

