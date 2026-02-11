Consuelo Duval revela el lado oscuro de sus relaciones: ¿sus celos la llevaron al límite?

Consuelo Duval habló sobre su vida sentimental y reconoció que se asume como responsable de varios de sus fracasos amorosos. La actriz señaló que, al mirar hacia atrás, identifica actitudes que influyeron en sus relaciones, entre ellas episodios que, según sus propias palabras, llegaron a rozar la celotipía.

Consuelo Duval habló sobre cómo es en el amor. / Foto: IG/@consueloduval /@mich_duval

¿Consuelo Duval es la culpable de sus fracasos en el amor?

Consuelo Duval dio detalles sobre los patrones que identificó en su vida amorosa y reconoció que, en distintas relaciones, adoptó conductas que influyeron en sus rupturas. La actriz explicó que cuando se enamora experimenta una dependencia hacia la atención y el contacto de la otra persona, situación que impacta su estado emocional y la lleva a cuestionar su propia seguridad.

“Tengo que confesar que hay una parte de mí que cuando me enamoro se despierta y a mí me cae en la punta de los... Porque cuando me enamoro, empiezo como a depender de los mensajes, de las llamadas; si no me llaman, ya me cambia el rollo del día. Tengo que trabajar aún mucho más en mi seguridad para no empezarme a sentir en riesgo si amo a alguien, para que no deje de amarme, es algo que me desierta el amor que yo no sé manejar. Y me acuso de haber sido como la culpable de mis fracasos”, dijo la actriz de La familia P. Luche durante un encuentro con medios en el que estuvo presente TVNotas.

Además, detalló que ha buscado acompañamiento profesional para entender estos comportamientos y trabajar en ellos como parte de un proceso personal de autoconocimiento.

“(Tomé) Muchísima terapia, psiquiatra, psicólogo y es un camino bien difícil el autoconocerte y descubrir que hay partes de ti que te cag*n, que ahí están, que se despiertan y otra vez estoy de migajera”, destacó Duval.

Consuelo Duval: celotipia, terapia y autocrítica en sus relaciones amorosas. / Foto: Facebook/Netas divinas

¿Qué tan celosa es Consuelo Duval?

Consuelo Duval abordó el tema de los celos en sus relaciones y reconoció que en el pasado llegó a adoptar actitudes que afectaron su manera de vincularse. La actriz señaló que identificó conductas relacionadas con la inseguridad y que, al mirar atrás, considera que esos episodios influyeron en la dinámica que establecía con sus parejas.

“Ya tóxica no sería tanto, pero fui muy tóxica, creo que rayé hasta en la celotipia. Sí era como muy insegura, me sentía como mucho en riesgo y eso los narcisistas lo huelen y saben cómo manipular esas mentes y yo soy una mente débil en cuanto al amor se trata”, detalló la actriz.

Duval también explicó cómo esos pensamientos se manifestaban en situaciones cotidianas, particularmente cuando no recibía la atención que esperaba. Compartió que esa reacción automática formaba parte de un patrón que hoy identifica con mayor claridad.

“No sé por qué ni qué razón, pero sí empiezo como en este rollo de ‘No me habló, ¿se habrá enojado?’ y es ‘Cállate, brincos diera por agarrarte un dedo el pinch* g*ey’, a mí me gustaría pensar así, pero no pienso. Ahorita no tengo la capacidad mental ni emocional para llevar una relación de amor”, puntualizó la comediante.

Consuelo Duval y la celotipia: así describe sus relaciones pasadas. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Consuelo Duval?

Consuelo Duval nació el 11 de enero de 1969 en Parral, Chihuahua. Es actriz, conductora y comediante mexicana con trayectoria en televisión, teatro, cine y doblaje. Es hija de los cantantes José Antonio Dussauge y Consuelo Calzada Vidal, quien fue intérprete de la obra de Agustín Lara. Adoptó el apellido artístico Duval en referencia a su tía María Duval, actriz y cantante de la Época de Oro del cine mexicano.

Inició su carrera en televisión en 1986 en el programa XE-TU. Posteriormente participó en telenovelas como Yo compro esa mujer, Los parientes pobres y Te sigo amando. En 1998 se integró al programa Derbez en cuando, donde desarrolló su trabajo como comediante. Más adelante formó parte de La hora pico y encabezó el elenco de la serie La familia P. Luche. En doblaje, prestó su voz a Maggie en Vacas Vaqueras y a Helen Parr en Los Increíbles y su secuela.

En 2009 se incorporó como conductora al programa Netas divinas. En 2010 regresó a las telenovelas con una participación en Hasta que el dinero nos separe y en 2012 tuvo un rol coprotagónico en Libre para amarte. En 2016 volvió a Televisa sin contrato de exclusividad para protagonizar la serie Julia vs. Julia y participó en programas como Adal el Show y Sabadazo. También ha sido parte de Bar Central y del programa ¿Quién es la máscara?, además de realizar una gira de humor titulada Emparejados junto a Adrián Uribe.

