Consuelo Duval fingió un casting para encarar a la amante de su esposo y se volvió viral “siento lástima”

Consuelo Duval no solo ha brillado como actriz y conductora, también ha protagonizado una historia digna de telenovela… ¡en la vida real! Una fotografía que compartió en redes sociales junto a sus hijos desató una ola de comentarios, y con ella, revivió una anécdota que dejó a todos con la boca abierta ¡Sospechaba una infidelidad de su esposo y hasta la enfrentó!

Mira: Sofía Niño de Rivera exhibe a Galilea Montijo en ‘Netas divinas’, ¿no se soportan? VIDEO

Consuelo Duval

¿Cómo descubrió Consuelo Duval la infidelidad de su esposo?

Consuelo Duval, la protagonista de La Familia P. Luche recordó que todo comenzó cuando notó actitudes extrañas y encontró el número de la mujer con la que su pareja la engañaba. En vez de guardar silencio, decidió enfrentarlo con creatividad. “Estaba yo de stalkear y le hablé a la chava y le dije que iba a haber un casting y entonces me encontré con ella en Televisa, yo con peluca y ojo verde”, relató.

Lo sorprendente fue que aquella mujer no sabía que el hombre estaba casado. “Yo ya sabía que me estaba poniendo el cuerno con esa vieja… Me dijo ‘no voy a ir a la boda’, y luego sí fue a la p*nche boda, pero con ella”, contó la actriz entre risas y enojo al recordar aquel episodio que la marcó.

Mira: Hijo de Consuelo Duval orgulloso de que su madre sea “el mejor papá del mundo”

¿Qué pasó cuando Consuelo Duval conoció a la amante de su esposo?

El encuentro se dio en un pasillo de Televisa, donde Consuelo Duval se presentó disfrazada para no ser reconocida. La mujer engañada y la amante se sentaron juntas sin saber el verdadero trasfondo del momento.

“Entonces le dije ‘te vi en una boda, ¿cómo te dice tu novio?’, ‘Ranita’ (respondió). (Le pregunto) ‘¿Ariel se llama?’, (y confirmó que sí). Y le digo ‘¿es casado?’, (y responde) ‘no, claro que no, yo tengo papá y mamá, yo nunca haría eso’” Consuelo Duval

La actriz confesó que lejos de enojarse más, sintió compasión por la joven que aseguraba no tener idea de la situación real. Ese giro inesperado cambió su plan de hacer un escándalo, aunque ya nada podía reparar la confianza rota.

Así fue como lo reveló Consuelo Duval:

Lee: Consuelo Duval rompe el silencio sobre desplante contra Sofía Niño de Rivera: “Me encab...”

¿Cómo reaccionó Consuelo Duval al descubrir que su esposo le fue infiel y qué hizo al enfrentar a la amante?

La historia tuvo un cierre digno de su estilo. Al llegar a casa, Consuelo Duval decidió lanzar la última indirecta a su esposo. “Cuando llegué a la casa, me acosté en la cama, llegó mi esposo y le dije: ‘A mí nunca me has dicho ranita’, y ya, me divorcié”, confesó ante la sorpresa de sus compañeras de Netas Divinas.

Con los años, la actriz ha aprendido a sanar esas heridas. Hoy suele hablar de su ex con un tono diferente: “Muchas veces sentí mucho coraje en contra del papá de mis hijos por haberme dejado sola… Hoy siento lástima y compasión. De lo que se perdió”, fue la descripción de esta foto con Paly y Michel que hizo que decenas de comentarios recordaran la anécdota viral de Consuelo Duval enfrentando a la amante de su esposo.

¿Quién fue el esposo de Consuelo Duval y cómo terminó su relación?

Consuelo Duval se casó por primera vez con Ariel, el padre de sus hijos Michel y Paly. Aunque la actriz ha sido muy reservada sobre este matrimonio, se sabe que se casó a los 23 años, embarazada de su primer hijo, y que lo hizo más por presión familiar que por convicción.

La relación terminó en divorcio.