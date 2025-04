Lorena de la Garza, al rescate de Michel Duval, defiende al hijo de su amiga, Consuelo Duval

A mediados de marzo pasado, Michel Duval, hijo de Consuelo Duval, fue acusado de robarse una chamarra de marca valuada en 90 mil pesos. Pedro Montiel, dueño de la chamarra, dio su versión de los hechos y el acusado respondió.

Michel Duval fue acusado de robarse una chamarra de 90 mil pesos / Getty Images

¿Michel Duval se robó la chamarra de Pedro Montiel?

El productor de espectáculos y moda, Pedro Montiel, declaró que en una ocasión salió de fiesta con el actor conocido por su trabajo en ‘Marea de pasiones’, junto a su entonces novia, la también actriz Carolina Miranda, pero después de unos tragos Montiel abandonó el antro y olvidó en el lugar su chamarra. La pareja que en principio conservó la prenda planeó regresarla, pero por conflictos de agenda no pudieron encontrarse. Finalmente los actores terminaron su relación y la chamarra en cuestión quedó perdida por un tiempo.

Al respecto Montiel señaló que la actriz de ‘Perfil falso’ le indicó que su expareja había conservado la chamarra, por lo que cuando se encontró con Duval decidió pedirsela: ''Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo: ‘Oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. (Me responde) ‘Ah sí, la debo tener por ahí’. Después me dijo: ‘No te va a quedar’. Le dije: ‘Sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’''.

Pedro Montiel / Facebook: Pedro Montiel

Michel Duval respondió: “Mi exnovia era muy amiga de Pedro. En una noche de antro, me la prestó. Nos la llevamos a su casa (de Carolina Miranda) y después le perdí la pista. Fue hace ocho años. No sé donde quedó. Creo que se quedó en casa de mi ex”.

Posteriormente la intérprete de '¿Quién mató a Sara?’ desmintió a su expareja y alegó que no tiene idea de dónde podría estar la chamarra, pues de tener en su posesión algo tan valioso, ''lo usaría todos los días’’.

Lorena de la Garza sale al rescate de Michel Duval / Instagram: @lorenadelagarzaoficial

Lorena de la Garza sale al rescate de Michel Duval, señalado de robarse una chamarra

En redes no se han hecho esperar los comentarios contra Michel Duval:



“ Regresa la chamarra Fendi”,

“Acabo de leer que dicen que anda paseándose con una chamarra ajena Fendi”,

“Te acusan de Robar una chamarra. ¿Es verdad?”

“ Tú eres la rata que se chin... la chamarra”.

“Regresa lo que no es tuyo”

Si bien la madre del actor, Consuelo Duval, no ha declarado nada, su amiga cercana, Lorena de la Garza, actriz de ‘Tal para cual’, ha defendido al hijo de su colega: ''A este niño yo lo conozco desde chiquito, literal, porque me tocaba verlos en las grabaciones de ‘La hora pico’ con su mamá y tienen todo en la vida y es un niño súper trabajador, responsable, inteligente, amoroso y honrado. Tiene todo… muy guapo''.

Al respecto, en entrevista con ‘TVNotas’, Pedro Montiel declaró que el asunto se ha tergiversado, pues él ''no lo llamó ratero’’ y Michel Duval, quien hace poco reapareció tras los señalamientos, le dijo en un encuentro reciente: ''Déjame checar en casa de mi mamá''.