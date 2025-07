Conductor de Hoy desmiente estar entre la vida y la muerte: "¡Estoy vivito y coleando. No me he muerto!”

La mañana del 15 de julio, los conductores del programa de espectáculos El chisme TV lanzaron una bomba: Pedro Montiel, colaborador del matutino Hoy y reconocido director de moda, habría sido encontrado en condiciones alarmantes dentro de su casa, con la tráquea rota y al borde de la muerte.

La información fue compartida por Rodrigo Diéguez, Regina Castro y Rodrigo Fragoso, quienes aseguraron que el conductor se encontraba en terapia intensiva.

“Está muy grave

Tiene la tráquea rota. Estuvo vomitando sangre… Lo encontraron aún con vida, pero está al borde de la muerte”, dijo Fragoso durante la transmisión. Incluso se especuló sobre una posible golpiza y se mencionó que Montiel podría haber recaído en adicciones al alcohol.

“Él, lamentablemente, estaba viviendo un proceso de adicciones, de alcoholismo… Si volvió a recaer… Es que, véanlo, eso fue una golpiza”, comentó. Sin embargo, esta información fue desmentida por el propio conductor en entrevista para TVNotas ¡este es su verdadero estado de salud!

Pedro Montiel al borde de la muerte tras ser encontrado con la tráquea rota en su casa / IG: @elchismetvmexico / @pedromontieloficial

¿Qué le pasó realmente a Pedro Montiel? Desmiente su supuesta hospitalización grave

Frente a la oleada de versiones, Pedro Montiel decidió hablar con TVNotas y explicó que, si bien estuvo delicado, las cosas no ocurrieron como se dijeron. “No me estoy muriendo. No estoy en terapia intensiva. Sí estuve muy grave, pero ya tengo una semana fuera del hospital”, declaró.

Relató que el 24 de junio sufrió una aparatosa caída al salir al Oxxo durante una tormenta. Vestía chanclas. Resbaló en una pendiente y cayó de frente contra el pavimento. Iba cargando bolsas de compra en una mano y el paraguas en la otra, por lo que no alcanzó a protegerse con las manos.

“Mi cara se fue directo contra el cemento. Tengo fotos donde se ve claramente que son raspaduras, no golpes de puño. Tengo la piel muy sensible y me salieron moretones por todos lados, incluso con solo frotarme con los dedos” Pedro Montiel

¿Pedro Montiel, conductor de ‘Hoy’, estuvo en riesgo real de muerte?

Aunque negó estar al borde de la muerte en la actualidad, Pedro Montiel sí admitió que su situación fue grave en su momento. Tuvo síntomas similares a una inflamación cerebral, como visión doble, fatiga extrema y problemas de memoria. Llegó al hospital con las plaquetas bajas y cerca de necesitar una transfusión de sangre: “Mi hermana me dijo que pensó que ya no salía del hospital”.

Montiel aclaró que no fue golpeado ni atacado. “No fue un crimen de odio. No fue una golpiza. Me caí y me lastimé solo. La sangre en la calle donde me accidenté lo comprueba”, insistió. También explicó que sufrió un traumatismo craneoencefálico similar al que tuvo años atrás durante otro accidente, lo que agravó los síntomas.

¿Pedro Montiel, conductor de ‘Hoy’, sufrió una recaída en sus adicciones?

Uno de los aspectos más delicados de los rumores fue la insinuación de que Pedro Montiel se encontraba bajo el efecto del alcohol o de otras sustancias al momento de su accidente. Al respecto, fue directo: “Nunca he negado que tuve problemas con el alcohol y me interné para rehabilitarme. Pero no recaí. La gente ve el árbol caído y le hace leña”.

Reconoció que su cuerpo presentó síndrome de abstinencia, pero eso, explicó, se debe precisamente a que lleva tiempo sin beber. Mostró incluso su expediente médico como prueba. “Dijeron que estaba borracho y que por eso me caí, pero fui al Oxxo por tortillas y queso, eso fue todo. No había alcohol de por medio.”

También se pronunció contra la desinformación de ciertos programas de entretenimiento: “Sé que los programas necesitan notas y que a veces exageran. Pero yo ya no quiero que mi carrera de 23 años en moda se relacione con chismes”.

¿Cuál es el estado de salud de Pedro Montiel, conductor de ‘Hoy’, este 15 de julio del 2025?

Pedro Montiel está en su casa, en reposo, y se encuentra en recuperación. Aunque aún tiene secuelas como fatiga, visión ligeramente borrosa y un par de cicatrices, afirmó que está fuera de peligro. Planea festejar su cumpleaños la próxima semana y agradeció las muestras de cariño que ha recibido.

“Afortunadamente y bendito Dios estoy vivo. Sí estuve grave, pero eso fue hace 12 días. No estoy en terapia intensiva ni al borde de la muerte como se dijo. Estoy tomando mis medicamentos, descansando, y preparándome para celebrar la vida”, compartió.

Finalmente, Montiel envío un mensaje de paz: “Que Dios bendiga a quienes inventaron esas cosas. Yo trato de no tener rencor. Solo quiero seguir trabajando y mantenerme alejado del escándalo. Estoy vivito, coleando, Y todavía no me he muerto”.