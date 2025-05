Pedro Montiel aclara polémica con Michel Duval y chamarra de 90 mil pesos: “No lo llamé ladrón”

Con motivo del próximo lanzamiento de su nuevo proyecto Fashion and Arts, el productor y conductor Pedro Montiel aprovechó para aclarar a TVNotas la controversia que resurgió en redes sociales y medios respecto a una chamarra de lujo que habría quedado en manos del actor Michel Duval.

La controversia comenzó cuando Pedro Montiel reveló que una chamarra de lujo, marca Fendi y valuada en 90 mil pesos, desapareció tras una noche de fiesta en la que coincidió con Michel Duval y su entonces novia, Carolina Miranda. Según Montiel, durante esa velada olvidó su prenda, y la pareja de actores se retiró del lugar con ella. Aunque en un principio se tenía la intención de devolverla, las agendas ocupadas de ambos impidieron que se concretara la entrega

Con el tiempo, Michel y Carolina terminaron su relación, y el paradero de la chamarra quedó incierto. Años después, Montiel se encontró con Duval en un evento y le preguntó directamente por la prenda. Michel respondió que “la debía tener por ahí” y, en tono relajado, comentó que “no le iba a quedar” a Pedro. Montiel insistió en que se trataba de una chamarra Fendi y que quería recuperarla, pero hasta la fecha no ha sido devuelta.

Sobre la situación, Pedro Montiel fue directo y aclaró que él jamás lo señaló como ladrón como se especuló.

¿Michel Duval se quedó con la chamarra de Pedro Montiel?

“Jamás lo taché de ladrón. Esa palabra nunca salió de mi boca. El chisme surgió ocho años después de que se quedó con la chamarra y no la regresó. Solo lo he visto dos veces, y en una ocasión le mencioné la chamarra. Me dijo que la buscaría”.

El productor también descartó cualquier enemistad con el actor: “No somos amigos. Lo estimo. Se llevó la chamarra por hacerme un favor, pero no se la robó. No la ha regresado y espero que tenga ‘V’ de vuelta”, comentó con un tono de humor.

Mira: Hijo de Consuelo Duval reaparece tras señalamientos de robo: “Agárrense”

Instagram

Pedro Montiel aclara su relación con Michel Duval

Respecto a las declaraciones de Michel Duval, quien dijo no estar seguro de si Pedro es una buena persona, Montiel respondió con tranquilidad.

El productor dejo claro: “No somos cercanos. Coincidimos en el cumpleaños de un RP. Él era novio de Carolina, con quien yo tenía más relación”.

Finalmente, Pedro Montiel lamentó que el tema no se haya resuelto de forma privada:“Claro que sí, pero ambos hemos estado ocupados. No hay ningún problema. Ni él me debe una disculpa ni yo a él. Si algún día encuentra la chamarra, que me la dé”.

Mira: Consuelo Duval tacha de “discriminación” el rechazo que vivió su hijo Hollywood ¡Solo por ser guapo!

Pedro Montiel aclara conflicto con Michel Duval / Redes sociales

¿Qué han dicho Michel Duval y Carolina Miranda sobre el supuesto robo de la chamarra de Pedro Montiel?

Pedro Montiel perdió una chamarra de la marca Fendi, una firma italiana de lujo reconocida mundialmente por su exclusividad y altos precios. La prenda está valuada en aproximadamente 90 mil pesos mexicanos.

Michel Duval respondió a los señalamientos de Pedro Montiel. El actor negó haberla robado y aseguró que todo fue un malentendido. El actor relató que, durante una salida nocturna con Montiel y su entonces novia, Carolina Miranda, Pedro olvidó la prenda en el lugar. Michel aseguró que se la llevó con la intención de devolvérsela, pero con el paso del tiempo y la ruptura con Carolina, la chamarra nunca fue regresada.

Duval también mencionó que no sabe con certeza dónde está la prenda actualmente, y sugirió que Carolina Miranda podría tenerla en su casa, ya que en ese entonces vivían juntos. Aclaró que no hubo mala intención y que no comprende por qué el tema resurgió tantos años después. Además, negó haber hecho comentarios ofensivos hacia Pedro Montiel y expresó que no deseaba entrar en polémicas.

Carolina Miranda, exnovia de Michel Duval, también se pronunció sobre el tema, pero con una postura distinta. Ella desmintió la versión de Michel, afirmando que no tiene idea de dónde está la chamarra y que, si tuviera en su poder una prenda tan valiosa como una Fendi, “la usaría todos los días”. Con esto, dejó entrever que no fue ella quien conservó la prenda ni tiene responsabilidad sobre su paradero actual.

Una de las principales defensoras de Michel Duval ha sido Lorena de la Garza, amiga cercana de Consuelo Duval, madre del actor. Lorena salió públicamente en su defensa, asegurando que Michel no es una persona que actuaría con mala intención y que todo se trató de un malentendido. Según su versión, la chamarra fue olvidada por Pedro Montiel durante una noche de fiesta, y aunque la intención era devolverla, la ruptura entre Michel y Carolina Miranda complicó la situación. Lorena pidió que no se juzgue al actor tan duramente, especialmente en redes sociales, donde ha recibido comentarios ofensivos.

Pedro Montiel lanza el Fashion and Arts: arte y moda en un mismo escenario

El contexto de sus declaraciones sobre Michel Duval fue el próximo lanzamiento del Fashion and Arts el 29 de mayo, un innovador proyecto que busca unir dos mundos creativos: el arte y la moda.

“Este evento lo llevo haciendo desde hace 23 años, con más de 60 ediciones. Siempre proponemos un estilo de vida y una tendencia en la moda. Cada año innovamos, y en esta ocasión decidí incluir a una personalidad del mundo del arte. En México no se había hecho algo así, donde se combinen el arte y la moda, y me parece increíble cómo estos dos mundos pueden evolucionar juntos”, compartió Montiel.

Mira: Para Michel Duval y Ximena Loustaunau ni boda ni ser papás pronto; Consuelo y Graciela Mauri fueron las cupido