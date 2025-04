Michel Duval rompe el silencio tras acusaciones de robo: “No soy un ratero”

El escándalo que enfrenta Michel Duval, de quien su mamá, Consuelo, dijo que han rechazado en castings por ser demasiado guapo, comenzó cuando el productor de espectáculos y moda, Pedro Montiel, compartió públicamente que una chamarra de lujo, una Fendi valorada en 90 mil pesos mexicanos, desapareció luego de una noche de fiesta con el actor Michel Duval y su entonces novia, Carolina Miranda.

Según el relato de Montiel, la noche transcurrió entre copas y buena compañía, pero al retirarse del lugar olvidó su prenda. Aparentemente, la pareja de actores se quedó con la chamarra y aunque planeaban devolvérsela, sus apretadas agendas lo impidieron. Eventualmente, Carolina y Michel terminaron su relación, y con ello, el paradero de la chamarra quedó en el aire.

Tiempo después, Montiel se topó con Duval en un evento y aprovechó la ocasión para preguntarle directamente por la prenda: “Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo: ‘Oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’. (Me responde) ‘Ah sí, la debo tener por ahí’. Después me dijo: ‘No te va a quedar’. Le dije: ‘Sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’”, relató Montiel ante los medios.

¿Qué dijo Michel Duval de las acusaciones de robar una chamarra?

Lejos de quedarse callado, Michel Duval, hijo de la reconocida actriz y comediante Consuelo Duval, respondió a los señalamientos durante un reciente encuentro con la prensa. En sus declaraciones, el actor dejó claro que no está dispuesto a engancharse en dimes y diretes, pues considera que el asunto es mucho más sencillo de lo que se ha hecho ver.

“Yo soy una persona muy respetuosa. No creo que tengo la confianza suficiente para criticar a una persona de vuelta. Soy una persona de bien, sin necesidad gracias a Dios. Creo que las personas que me conocen saben el tipo de persona que soy”, expresó de forma tajante.

Además, Michel recalcó que apenas ha cruzado palabra con Pedro Montiel en dos ocasiones, por lo que no entiende cómo alguien que apenas lo conoce puede hacer declaraciones tan personales sobre él:

“Si me conoces, tienes mi celular. Si no me conoces, no. Es una persona que he visto dos veces en mi vida, y por eso mismo, no me siento en la confianza, ni en la posición de regresar un madr... Yo respeto a las personas. No sé por qué alguien se tomaría la libertad de hablar de mí si no nos conocemos”, sentenció.

Consuelo Duval y su hijo Michel Duval. / Instagram: @netasdivinas

¿Michel Duval tiene la chamarra de Pedro Montiel?

Duval fue enfático en aclarar que no se considera un ladrón, y mucho menos una persona que se aprovecha de los demás. Aunque no niega haber tenido en algún momento la prenda, insiste en que el tema no debió trascender públicamente.

“Creo que es un tema que tal vez quieren hacer muy grande. Entiendo que el chisme está divertido, pero el momento en el que se va a esos grados para llamar la atención es cuando me decepcionó mucho. Al final del día puede ser algo que se resuelva en privado. No tengo la necesidad. No soy un ratero. Soy una persona de valores”, afirmó.

Hasta ahora Pedro Montiel ha respondido al respecto y la madre de Michel, Consuelo Duval, tampoco se ha pronunciado ante las acusaciones y la respuesta de su hijo. Sin embargo Lorena de la Garza, amiga de Consuelo Duval ya salió a defenderlo.

