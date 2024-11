Consuelo Duval revela angustiante motivo que le genera ansiedad y la “destruye”

En los últimos años, diversos artistas se han atrevido a hablar públicamente sobre la salud mental, dondo visibilidad a este tema que, para muchos, sigue siendo un tabú.

Un ejemplo de ello es Consuelo Duval, quien hace poco se sinceró sobre cómo la ansiedad le afecta cuando desconoce el paradero de sus hijos.

En un reciente episodio de ‘Netas Divinas’ en el que se tocó el tema de la ansiedad, la comediante admitió que necesita saber qué están haciendo sus hijos para estar tranquila.

Consuelo Duval / Instagram: @consueloduval

Así es cómo la ansiedad “destruye” a Consuelo Duval

“Ya me voy a dormir o algo así, y algo me lleva a que mi hijo no me ha hablado en dos horas. Entonces le marco yo y no me contesta. A los niveles que empieza mi cabeza me empiezan a destruir emocionalmente”, expresó.

La también presentadora relató que siente tanto miedo por la seguridad de sus hijos que hasta comienza a tener síntomas físicos.

“Me genera hasta temblorina o que esta mano se me empiece a dormir. (Pienso) ‘capaz que lo chocaron y ahorita ya el trailer’”, indicó.

Consuelo Duval revela su “truco” para calmar su ansiedad

Consuelo mencionó que, ante los pensamientos negativos, siempre le pide a Dios que cuide de sus hijos, lo que la ayuda a calmarse un poco.

“Me salgo de allí y digo ‘Dios, yo te los ofrecí. Son tuyos, no son míos. Dios está a cargo’y ya, lo saco. Ya de plano sé que, si me va a generar algo emocional, lo cancelo en ese momento”, apuntó.

También señaló que hablar sobre lo que le está generando ansiedad la tranquiliza: “Si lo platico, se va. Si lo sigo pensando, ya valió ma… Entonces, ese es mi tip para todos los que tengan (ansiedad)”, contó.

Consuelo Duval

¿Cómo reaccionaron el resto de las presentadoras de ‘Netas divinas’ ante la confesión de Consuelo Duval?

Por supuesto, sus colegas la respaldaron, principalmente Natalia Téllez, quien manifestó que hablar sobre los problemas de salud mental puede “salvar vidas”.

“Lo que más ha matado gente, en cuestiones de salud mental, es no hablarlo, no pedir ayuda, o tener la ayuda muy tarde, tener un diagnóstico que no es. Lo que dijiste fue la médula espinal de los problemas mentales”, apuntó.

